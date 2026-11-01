Harga Pertamax, Pertamax Turbo hingga Dexlite Tidak Mengalami Perubahan

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Menteng, Jakarta, Rabu (10/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) tidak mengalami penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) baik subsidi maupun non subsidi pada 1 November 2026 dan harga Pertamax dipatok di level Rp 15.950 per liter.
Berdasarkan laman resmi Pertamina, perusahaan pelat merah tersebut tidak melakukan penyesuaian harga BBM sejak Oktober 2026.
Untuk harga BBM yang dijual di Jabodetabek, harga Pertamax berada di level Rp 15.950 atau tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026.
Sedangkan harga Pertamax Green berada di level Rp 19.150 per liter sejak mengalami perubahan pada 2 September 2026. Kemudian untuk harga Pertamax Turbo dipatok pada level Rp 19.600 per liter.
Sementara itu, untuk BBM jenis solar Pertamina juga belum melakukan penyesuaian harga untuk November 2026. Adapun Dexlite tetap berada di level Rp 23.700 per liter dan Pertamina Decx di level Rp 25.200.
Selain itu, Harga Pertalite dan Biosolar juga masih dipertahankan Pertamina seperti bulan sebelumnya.
Berdasarkan informasi harga BBM yang berlaku di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Pertalite masih dibanderol Rp 10.000 per liter. Sementara itu, Biosolar atau solar subsidi dijual dengan harga Rp 6.800 per liter.
Dengan demikian, kedua jenis BBM yang banyak digunakan masyarakat tersebut belum mengalami penyesuaian harga memasuki November 2026.
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