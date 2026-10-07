Jamin Kelancaran MotoGP Mandalika 2026, Pertamina Uji Kualitas Pertamax Turbo di SPBU Modular

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga menerjunkan tim untuk memastikan kesiapan dan keandalan pasokan energi di area Pertamina Mandalika International Circuit (PMIC), Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026 atau Pertamina Grand Prix of Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 9-11 Oktober.

Guna menyukseskan balapan kelas dunia tersebut, Pertamina Patra Niaga telah menyiagakan SPBU Modular guna menyalurkan produk bahan bakar unggulan, Pertamax Turbo. Bahan bakar berkualitas tinggi ini disiapkan khusus untuk menunjang operasional ajang balapan, termasuk kebutuhan operasional sirkuit dan safety car.

Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan, dalam upaya menjamin mutu dan takaran BBM yang disalurkan tetap berada pada standar tertinggi, Pertamina Patra Niaga melakukan pemeriksaan Quality & Quantity (QQ) secara berkala dan menyeluruh terhadap SPBU Modular Pertamax Turbo.

"Pertamina Patra Niaga berkomitmen menghadirkan energi berkualitas untuk mendukung setiap rangkaian operasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026," ujarnya, Rabu (7/10).

Pemeriksaan yang dilakukan mencakup seluruh sarana dan prasarana dispenser, tera metrologi, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hingga keandalan sistem digitalisasi. Petugas juga melakukan pengecekan takaran air dalam tangki penyimpanan menggunakan stick dipping dan pasta air, pemeriksaan visual produk, density, serta keandalan nozzle.

Tak hanya itu, sampel BBM Pertamax Turbo diambil secara berkala untuk diuji di laboratorium guna memastikan spesifikasi produk tetap konsisten sesuai regulasi. Ahad menegaskan, kesiapan energi berstandar tinggi merupakan fondasi utama kelancaran MotoGP Mandalika.

"Melalui pemeriksaan dan pengujian menyeluruh, kami memastikan SPBU Modular Pertamax Turbo siap melayani kebutuhan energi selama perhelatan berlangsung," kata Ahad.

Ahad menjelaskan, pengawasan kualitas produk ini dilakukan secara ketat dan berkelanjutan sejak BBM diangkut kapal tanker, diterima di fuel terminal atau integrated terminal, hingga disalurkan ke konsumen melalui SPBU, Pertashop, maupun SPBU Modular.