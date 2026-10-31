Mengapa Harga Emas Cenderung Naik dalam Jangka Panjang? Ini Pemicunya

JawaPos.com - Harga emas kerap menjadi perhatian investor di tengah ketidakpastian ekonomi global. Logam mulia ini banyak dipilih untuk menjaga nilai kekayaan karena dinilai mampu menjadi pelindung aset saat inflasi meningkat maupun kondisi pasar bergejolak.

Tren kenaikan harga emas dalam jangka panjang dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari pergerakan dolar Amerika Serikat (AS), keterbatasan pasokan tambang, hingga meningkatnya permintaan dari bank sentral berbagai negara.

Meski demikian, harga emas tidak selalu naik. Dalam periode tertentu, nilainya bisa mengalami koreksi akibat perubahan suku bunga, penguatan dolar AS, maupun pergeseran sentimen investor.

Lantas, apa saja faktor yang memengaruhi kenaikan harga emas dalam jangka panjang?

1. Pergerakan Dolar AS dan Pergeseran Cadangan Devisa

Dilansir dari laman resmi Pegadaian, bahwa Emas di pasar internasional umumnya diperdagangkan menggunakan dolar AS. Karena itu, pergerakan mata uang tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga emas.

Ketika dolar AS melemah, harga emas cenderung meningkat. Sebab, emas menjadi relatif lebih murah bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain. Sebaliknya, penguatan dolar AS dapat menekan harga emas.

Selain pergerakan mata uang, kondisi fiskal Amerika Serikat juga dapat memengaruhi kepercayaan investor. Peningkatan utang pemerintah dan defisit anggaran berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Kebijakan suku bunga turut memengaruhi daya tarik emas. Ketika suku bunga turun, biaya peluang memegang emas yang tidak memberikan bunga atau dividen menjadi lebih rendah. Kondisi tersebut dapat mendorong permintaan terhadap logam mulia.

Di sisi lain, inflasi yang tinggi dapat meningkatkan minat investor terhadap emas sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya beli kekayaan.