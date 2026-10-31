Begini Cara Mengoptimalkan Emas Agar Lebih Produktif

Ilustrasi emas batangan yang menjadi salah satu pilihan masyarakat berinvestasi. (Istimewa).
JawaPos.com - Emas menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat untuk menjaga nilai aset di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, emas yang hanya disimpan tanpa dimanfaatkan lebih lanjut tidak menghasilkan arus kas secara langsung.
Pemilik emas sebenarnya dapat mempertimbangkan sejumlah strategi untuk memanfaatkan nilai aset tersebut, mulai dari menggadaikannya sebagai sumber dana hingga mengoptimalkan saldo emas digital melalui produk keuangan yang tersedia.
Meski demikian, setiap pilihan memiliki mekanisme, biaya, dan risiko yang berbeda. Karena itu, pemilik emas perlu memahami karakteristik setiap produk sebelum menentukan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.
Mengapa Emas Perlu Dikelola Secara Produktif?
Mengoptimalkan emas bukan semata-mata mengejar keuntungan tambahan. Langkah ini juga dapat membantu pemilik aset memanfaatkan nilai ekonomi emas sesuai kebutuhan, tanpa harus langsung menjualnya.
Ada beberapa pertimbangan yang dapat menjadi dasar untuk mengelola emas secara lebih produktif.
1. Memanfaatkan nilai aset untuk memperoleh modal
Emas dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan melalui lembaga keuangan resmi. Dana yang diperoleh bisa digunakan untuk kebutuhan produktif, termasuk tambahan modal usaha, selama perhitungannya sesuai dengan kemampuan membayar.
Namun, pembiayaan tetap merupakan kewajiban yang harus dilunasi. Karena itu, pemilik emas perlu memperhitungkan biaya dan risiko sebelum mengajukan pinjaman.
2. Mempertahankan kepemilikan emas
Bagi pemilik yang membutuhkan dana tunai tetapi belum ingin menjual emas, gadai dapat menjadi salah satu alternatif. Dengan skema ini, emas dijadikan jaminan untuk memperoleh dana sesuai penilaian dan ketentuan lembaga pembiayaan.
Kepemilikan emas tetap mengikuti ketentuan perjanjian. Jika kewajiban tidak dipenuhi, terdapat risiko emas dilelang sesuai mekanisme yang berlaku.
3. Mengembangkan strategi pengelolaan aset
Emas dapat menjadi bagian dari strategi diversifikasi keuangan. Pemiliknya bisa mengombinasikan penyimpanan emas dengan instrumen atau layanan keuangan lain sesuai tujuan investasi, kebutuhan likuiditas, dan profil risiko.
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