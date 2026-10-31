Jerman Buka Peluang Kerja untuk Tenaga Terampil Indonesia, dari IT hingga Perawat

JawaPos.com - Pemerintah Jerman memastikan peluang bekerja bagi tenaga kerja terampil asal Indonesia terbuka lebar. Ada sejumlah bidang yang membutuhkan tenaga terampil saat ini.

Sejumlah bidang, mulai dari teknologi informasi (IT), teknik atau engineering, keperawatan, hingga gastronomi, di Jerman membutuhkan pekerja berkualitas dari luar negeri.

Selain kesempatan kerja, Jerman juga menawarkan pilihan pendidikan tinggi, universitas berkualitas, serta pengalaman hidup di tengah keberagaman budaya Eropa.

Wakil Duta Besar Jerman untuk Indonesia Oliver Sperling menyebut, kebutuhan terhadap tenaga kerja asing yang berkualifikasi masih cukup tinggi. Beberapa sektor yang membutuhkan pekerja profesional antara lain IT, engineering, keperawatan, dan gastronomi.

Menurut dia, kondisi pasar kerja Jerman yang stabil memberikan ruang bagi tenaga kerja terampil dari Indonesia untuk berkarier di sana.

Pihaknya juga berupaya menghubungkan calon pekerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga profesional.

”Jika persyaratan terpenuhi, kami akan memastikan proses visa secepat mungkin,” ujar Oliver Sperling dalam pembukaan kembali Goethe Institut Jakarta, pada Sabtu (31/10). Dia.

Sperling menambahkan, Jerman juga menawarkan pengalaman hidup di tengah keberagaman budaya.