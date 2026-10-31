Jerman Buka Peluang Kerja untuk Tenaga Terampil Indonesia, dari IT hingga Perawat

Wakil Duta Besar Jerman untuk Indonesia Oliver Sperling menyebut, kebutuhan terhadap tenaga kerja asing yang berkualifikasi masih cukup tinggi. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah Jerman memastikan peluang bekerja bagi tenaga kerja terampil asal Indonesia terbuka lebar. Ada sejumlah bidang yang membutuhkan tenaga terampil saat ini.
Sejumlah bidang, mulai dari teknologi informasi (IT), teknik atau engineering, keperawatan, hingga gastronomi, di Jerman membutuhkan pekerja berkualitas dari luar negeri.
Selain kesempatan kerja, Jerman juga menawarkan pilihan pendidikan tinggi, universitas berkualitas, serta pengalaman hidup di tengah keberagaman budaya Eropa.
Wakil Duta Besar Jerman untuk Indonesia Oliver Sperling menyebut, kebutuhan terhadap tenaga kerja asing yang berkualifikasi masih cukup tinggi. Beberapa sektor yang membutuhkan pekerja profesional antara lain IT, engineering, keperawatan, dan gastronomi.
Menurut dia, kondisi pasar kerja Jerman yang stabil memberikan ruang bagi tenaga kerja terampil dari Indonesia untuk berkarier di sana.
Pihaknya juga berupaya menghubungkan calon pekerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga profesional.
”Jika persyaratan terpenuhi, kami akan memastikan proses visa secepat mungkin,” ujar Oliver Sperling dalam pembukaan kembali Goethe Institut Jakarta, pada Sabtu (31/10). Dia.
Sperling menambahkan, Jerman juga menawarkan pengalaman hidup di tengah keberagaman budaya.
Selain memiliki universitas dan pilihan karier, masyarakat dapat menjalankan keyakinan dan agama masing-masing. Letaknya di tengah Eropa juga memungkinkan warga mengenal berbagai pengaruh budaya, mulai dari Prancis, Italia, Austria, hingga Polandia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022