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Penulis: Rian Alfianto
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 23.00 WIB

Demo Besar Gen Z di Jerman 31 Oktober, KBRI Berlin Minta WNI Hindari Lokasi Aksi

Ilustrasi demo di Jerman. (YeniSafak). - Image

Ilustrasi demo di Jerman. (YeniSafak).

JawaPos.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Berlin mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Jerman meningkatkan kewaspadaan menjelang demonstrasi besar-besaran pada Sabtu (31/10) waktu setempat. WNI diminta menghindari titik kumpul massa, memantau informasi transportasi publik, serta mengikuti arahan aparat keamanan setempat.

Imbauan tersebut dikeluarkan menyusul rencana aksi demonstrasi yang diperkirakan melibatkan lebih dari 160.000 orang di 34 kota di Jerman. Sejumlah kota besar yang menjadi lokasi aksi antara lain Berlin, Frankfurt, dan Munich.

Melalui pemberitahuan resminya, KBRI Berlin meminta WNI memperhatikan perkembangan situasi keamanan sebelum melakukan perjalanan atau beraktivitas di luar tempat tinggal.

WNI juga diingatkan untuk memantau pembaruan layanan transportasi publik melalui kanal resmi. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan rute, pengalihan perjalanan, maupun gangguan operasional akibat konsentrasi massa di sejumlah kawasan.

Selain itu, KBRI meminta WNI tidak mendekati lokasi demonstrasi demi menjaga keamanan pribadi dan kelancaran aktivitas sehari-hari.

"Ikuti arahan aparat keamanan setempat jika berada di sekitar area aksi," demikian salah satu poin imbauan KBRI Berlin.

KBRI Berlin menyatakan terus memantau perkembangan situasi dan siap memberikan pelayanan pelindungan kepada WNI yang membutuhkan bantuan.

Bagi WNI yang menghadapi keadaan darurat atau memerlukan bantuan konsuler, KBRI Berlin menyediakan layanan hotline di nomor **+49 152 575 26 930**.

Demo Diperkirakan Diikuti 160 Ribu Orang

Demonstrasi pada 31 Oktober 2026 digerakkan kelompok kampanye Gen Z regelt atau Gen Z Mengambil Kendali. Gerakan yang terinspirasi gelombang protes anak muda di sejumlah negara Eropa tersebut membawa tuntutan terkait peningkatan kualitas pendidikan, penurunan biaya hidup, serta penolakan terhadap rencana pemberlakuan wajib militer.

Editor: Sabik Aji Taufan
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