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Penulis: Djati Waluyo
Sabtu, 31 Oktober 2026 | 02.20 WIB

PDB Vietnam Diproyeksi Salip Indonesia, Tembus USD 5.259 Per Kapita

Ilustrasi industri otomotif Vietnam. (Vietnam Briefing) - Image

Ilustrasi industri otomotif Vietnam. (Vietnam Briefing)

JawaPos.com - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan produk domestic bruto (PDB) Vietnam akan melampaui Indonesia pada tahun 2026.

Dalam laporan terbarunya, IMF memproyeksikan PDB Vietnam pada 2026 akan mencapai USD 5.259 atau lebih tinggi dari Indonesia yang berada pada level USD 5.153.

Angka tersebut meningkat 8,9 persen secara tahunan year on year (yoy), sekaligus melampaui Indonesia yang diproyeksikan hanya sebesar USD 5.153.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 9,95 persen pada kuartal III dan 9,01 persen sepanjang sembilan bulan pertama 2026.

Berdasarkan laporan Kantor Statistik Nasional Vietnam (National Statistics Office), pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada kuartal III lebih tinggi dibandingkan capaian kuartal I sebesar 8,15 persen dan kuartal II sebesar 8,81 persen.

Pada periode Januari-September 2026, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,02 persen.

Sektor tersebut berkontribusi 5,35 persen terhadap peningkatan total nilai tambah perekonomian nasional.

Sementara itu, sektor industri dan konstruksi tumbuh 11,21 persen dengan kontribusi sebesar 49,62 persen.

Sedangkan sektor jasa mencatatkan pertumbuhan 8,96 persen dan menyumbang 45,03 persen terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi.

Indeks Produksi Industri (Industrial Production Index/IIP) pada kuartal III diperkirakan meningkat 14,8 persen secara tahunan.

Editor: Bayu Putra
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