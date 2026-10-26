Dorong Pertumbuhan Ekonomi Desa, KPPG Bogor Ciptakan 100 Ribu Lapangan Kerja

JawaPos.com - KPPG Bogor berhasil menciptakan kurang lebih 100 ribu lapangan kerja baru. Dengan terciptanya lapangan kerja baru tersebut membuat pertumbuhan ekonomi di desa dan kelurahan meningkat.

KPPG Bogor, Haidir menjelaskan 100 ribu lapangan kerja baru tersebut tersebar di tujuh wilayah KPPG Bogor diantaranya Kabupaten Bogor, Kota Bogor Bogor, Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Depok dan Purwakarta.

"Alhamdulillah hampir menyentuh 100 ribu lapangan kerja baru tercipta dengan keberadaan dapur MBG yang tersebar, " katanya lewat keterangan, Senin (26/10).

Menurutnya para kerja atau sering disebut relawan dapur MBG merupakan masyarakat yang tinggal di daerah masing-masing dimana keberadaan SPPG berada.

Haidir mengatakan dalam rekrutmen pekerja menerapkan seleksi yang ketat karena diperlukan kompetensi yang bagus dari para pekerja atau relawan.

"Meski kita terapkan standar khusus bagi para pekerja SPPG, kita tetap utamakan pekerja dari asal dapur berada agar penyerapan tenaga kerja maksimal," tuturnya.

Baca Juga:8 Praktik Kepemimpinan yang Nyatanya Memperlambat Burnout Tim Menurut Psikologi

Haidir menambahkan, dengan terciptanya kurang lebih 100 ribu lapangan kerja bisa membangkitkan perekonomian masyarakat di desa.