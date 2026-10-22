Prabowo Tegaskan Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Nyata oleh Rakyat

Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/10). (Istimewa).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, menegaskan kekuatan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan pendapatan riil dan daya beli masyarakat.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata. Oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ujar Prabowo dalam Rakornas TPKAD, Jakarta, Kamis (22/10).
Prabowo mengatakan, arah kebijakan ekonomi pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, kesejahteraan tidak boleh sekadar menjadi slogan, melainkan harus diwujudkan melalui peningkatan penghasilan dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat. Harus meningkat,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini pemerintah Tengah memperjuangkan untuk dapat meningkatkan daya beli yang nyata bagi setiap keluarga di Indonesia.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat hingga daerah harus memastikan pengelolaan kekayaan nasional berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Menurutnya, penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu kunci untuk mendorong pemerataan manfaat ekonomi bagi rakyat.
“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” ungkapnya.
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