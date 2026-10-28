BEI Ubah Anggaran Dasar, Selangkah Lagi Menuju Demutualisasi

JawaPos.com - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mengubah anggaran dasar perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam rangka melakukan persiapan untuk demutualisasi.

Penyuaian tersebut dilaksanakan untuk mempermudah perubahan struktur kepemilikan sekaligus memperkuat tata kelola dan menjaga independensi bursa.

Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan penyesuaian yang dilakukan merupakan langkah guna menjalankan demutualisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13 Tahun 2026.

“Persetujuan perubahan anggaran dasar perseruan dalam rangka demutualisasi bursa efek dapat kami sampaikan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan demutualisasi bursa efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 tahun 2026,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Rabu (28/10).

Jeffrey mengatakan, perubahan anggaran dasar itu belum berlaku efektif secara langsung setelah disetujui dalam RUPSLB.

Ia menjelaskan, dengan disetujuinya perubahan tersebut perseroan masih harus memperoleh persetujuan dari OJK serta persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Republik Indonesia.

Dengan demikian, perubahan anggaran dasar tersebut menjadi salah satu tahapan persiapan BEI dalam menjalankan proses demutualisasi sesuai ketentuan yang berlaku.