Harga Emas Antam Naik Rp 10.000, Cek Daftar Terbaru 27 Oktober 2026

Petugas menunjukkan emas Antam di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di kantor pusat Jalan TB. Simatupang, Jakarta, Senin (14/4/2025). (Dok. Jawa Pos/Salman Toyibi)
JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian dibanderol pada harga Rp 2.589.000 pada perdagangan Selasa (27/10).
Harga tersebut naik Rp 10.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Senin (26/10) sebesar Rp 2.579.000 per gram.
Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.345.000. Sedangkan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.116.000.
Kemudian, harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 25.370.000. Lalu emas ukuran 50 gram dihargai Rp 126.515.000.
Sementara itu, harga emas Galeri24 untuk ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.300.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.478.000.
Sedangkan harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.501.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.352.000.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas, mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
Nilainya sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
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