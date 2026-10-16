Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 18.52 WIB

Harga Emas Antam di Pegadaian Naik Rp 4.000, Cek Daftar Terbaru 16 Oktober

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa) - Image

Ilustrasi emas batangan. (Istimewa)

JawaPos.com - Harga emas Antam pada situs Pegadaian dipatok pada harga Rp 2.604.000 pada perdagangan Jumat (16/10).

Harga tersebut naik Rp 4.000 jika dibandingkan dengan perdagangan Kamis (14/10) sebesar Rp 2.600.000 per gram.

Mengutip laman resmi Pegadaian, harga emas Antam dengan ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol dengan harga Rp 1.353.000. Sedangkan dengan ukuran 2 gram dibanderol dengan harga Rp 5.147.000.

Sementara itu, harga emas Antam dengan ukuran 10 gram tercatat seharga Rp 25.523.000. Lalu emas dengan ukuran 50 gram dibanderol Rp 127.276.000.

Untuk harga emas pada Galeri24, ukuran terkecil atau 0,5 gram dibanderol seharga Rp 1.320.000. Sedangkan untuk ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.517.000.

Sementara itu, harga emas UBS pada ukuran 1 gram dibanderol pada harga Rp 2.541.000. Kemudian untuk emas dengan ukuran 0,5 gram dihargai sebesar Rp 1.374.000.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Perkuat Tata Kelola Perusahaan, Pegadaian Raih Dua Penghargaan di Indonesia In-House Counsel Awards - Image
Ekonomi

Perkuat Tata Kelola Perusahaan, Pegadaian Raih Dua Penghargaan di Indonesia In-House Counsel Awards

Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.40 WIB

Pegadaian Tembus Top 10 BUMN Layanan Terbaik dalam Danantara Indonesia CX100 Award 2026 - Image
Ekonomi

Pegadaian Tembus Top 10 BUMN Layanan Terbaik dalam Danantara Indonesia CX100 Award 2026

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03.07 WIB

Happy TRING!Versary: Komitmen Pegadaian Berikan Solusi Finansial dan Emas Melalui Aplikasi TRING! - Image
Ekonomi

Happy TRING!Versary: Komitmen Pegadaian Berikan Solusi Finansial dan Emas Melalui Aplikasi TRING!

Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.17 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore