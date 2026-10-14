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Banu Adikara
Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.35 WIB

Early Bird Mulai Rp 195 Ribu! Konser Tawa 2026 Umumkan Line Up Awal, Simak Harga Tiketnya

Konser Tawa 2026. (Istimewa) - Image

Konser Tawa 2026. (Istimewa)

JawaPos.com — Festival hiburan Konser Tawa 2026 akan digelar pada Sabtu, 19 Desember 2026, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Acara ini memadukan pertunjukan stand-up comedy, musik, dan aktivitas hiburan, dengan pengumuman fase pertama yang menghadirkan tujuh komika dan satu musisi.

Mengusung tema “Pesta Tawa Akhir Tahun”, Konser Tawa mengumumkan Mpok Odah, Bata Efendi, Oki Rengga, Boah Sartika, Dani Beler, Nopek Novian, dan Aly Akbar sebagai pengisi acara dari panggung komedi. Sementara itu, King Nassar menjadi penampil musik yang diumumkan pada fase pertama. Penyelenggara menyebut pengisi acara fase kedua akan diumumkan kemudian.

Program acara direncanakan dimulai sejak siang hari, dengan aktivitas hiburan sebelum pertunjukan utama. Tennis Indoor Senayan di kawasan Gelora Bung Karno dipilih sebagai lokasi acara, dengan sejumlah kategori tempat duduk yang ditawarkan kepada pengunjung.

Program & Communication Director Tiga Kreasi–Lasto, Rezza Ramadhan dalam keterangan tertulisnya mengatakan penyelenggaraan tahun ini akan dikembangkan melalui penambahan pengisi acara dan variasi pengalaman festival.

“Kami sangat antusias akhirnya bisa menghadirkan kembali Konser Tawa di tahun 2026. Tahun ini kami ingin membawa Konser Tawa ke level yang lebih seru, bukan hanya dengan menghadirkan lebih banyak komika dan musisi besar, tetapi juga menciptakan pengalaman festival hiburan yang benar-benar bisa dinikmati oleh semua pengunjung,” ujar Rezza.

Penjualan tiket early bird dimulai pada 9 Oktober 2026 dengan kuota terbatas. Harga tiket pada periode ini dimulai dari Rp195.000 untuk kategori Tribun Kategori 2 Samping. Penjualan tiket presale dijadwalkan menyusul pada akhir Oktober 2026.

Berikut daftar harga tiket Konser Tawa 2026:

Kategori Early Bird Presale Normal
VVIP Rp2.750.000 Rp2.750.000 Rp2.750.000
VIP Kategori 1 Rp975.000 Rp1.440.000 Rp1.600.000
VIP Kategori 2 Rp580.000 Rp855.000 Rp950.000
Tribun Kategori 1 Tengah Rp365.000 Rp540.000 Rp600.000
Tribun Kategori 1 Samping Rp305.000 Rp450.000 Rp500.000
Tribun Kategori 2 Tengah Rp245.000 Rp360.000 Rp400.000
Tribun Kategori 2 Samping Rp195.000 Rp295.000 Rp325.000

Tiket tersedia melalui kanal resmi Konser Tawa di tiket.konsertawa.com, dengan Prambors sebagai mitra resmi penjualan tiket dan media. Informasi terbaru mengenai pengisi acara dan rangkaian kegiatan dapat dipantau melalui akun Instagram @konsertawa.

Editor: Banu Adikara
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