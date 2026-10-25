Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 26 Oktober 2026 | 01.12 WIB

OJK Ingatkan Investor Tak Mudah Percaya Kabar Pencekalan Pengurus Bank

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae (YouTube OJK) - Image

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae (YouTube OJK)

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah kabar yang menyebut Direktur Utama PT MNC Bank Internasional Tbk (BABP) Rita Montagna dicekal ke luar negeri, paspornya ditahan, hingga rekeningnya diblokir.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae mengatakan tidak pernah ada tindakan pencekalan, penahanan paspor, maupun pemblokiran rekening terhadap pemilik atau direktur utama MNC Bank sebagaimana kabar yang beredar.

“Tidak benar OJK mencekal, menahan paspor, atau memblokir rekening (pemilik maupun Direktur Utama Bank MNC),” ujar Dian dikutip Minggu (25/10).

Dian mengimbau masyarakat untuk tidak menyampaikan atau menyebarkan informasi menyesatkan terkait industri perbankan. Menurutnya, kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama industri perbankan sehingga kredibilitasnya perlu dijaga.

Karena itu, masyarakat diharapkan memastikan kebenaran informasi melalui saluran resmi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya kepada pihak lain.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
OJK Pastikan Tak Ada Pembahasan Opsi Delisting CIMB Niaga - Image
Finance

OJK Pastikan Tak Ada Pembahasan Opsi Delisting CIMB Niaga

Jumat, 23 Oktober 2026 | 17.00 WIB

OJK Catat Kredit Melawan Rentenir Tembus Rp 64,8 Triliun, Sasar 2,3 Juta Debitur - Image
Ekonomi

OJK Catat Kredit Melawan Rentenir Tembus Rp 64,8 Triliun, Sasar 2,3 Juta Debitur

Jumat, 23 Oktober 2026 | 00.35 WIB

OJK Luruskan Pernyataan Prabowo soal MSCI: Bukan Menantang - Image
Ekonomi

OJK Luruskan Pernyataan Prabowo soal MSCI: Bukan Menantang

Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.30 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

Panser Biru Tanggapi Sanksi PSIS dan Larangan 6 Kali Away Usai Kericuhan di Ciamis

4

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

5

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

6

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

7

Prediksi Skor Flamengo vs Estudiantes: Misi Tuan Rumah Amankan Tiket Final Copa Libertadores 2026

8

Prediksi Skor PSBS Biak vs Barito Putera: Laskar Antasari Berpeluang Menang Telak

9

Prediksi Skor Alaves vs Malaga: Tuan Rumah Berpeluang Menang Satu Gol

10

Profil Kalam Salan, Anggota Parlemen Malaysia yang Kritik Prabowo Pakai Bahasa Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore