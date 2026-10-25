OJK Ingatkan Investor Tak Mudah Percaya Kabar Pencekalan Pengurus Bank

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah kabar yang menyebut Direktur Utama PT MNC Bank Internasional Tbk (BABP) Rita Montagna dicekal ke luar negeri, paspornya ditahan, hingga rekeningnya diblokir.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Dian Ediana Rae mengatakan tidak pernah ada tindakan pencekalan, penahanan paspor, maupun pemblokiran rekening terhadap pemilik atau direktur utama MNC Bank sebagaimana kabar yang beredar.

“Tidak benar OJK mencekal, menahan paspor, atau memblokir rekening (pemilik maupun Direktur Utama Bank MNC),” ujar Dian dikutip Minggu (25/10).

Dian mengimbau masyarakat untuk tidak menyampaikan atau menyebarkan informasi menyesatkan terkait industri perbankan. Menurutnya, kepercayaan merupakan salah satu fondasi utama industri perbankan sehingga kredibilitasnya perlu dijaga.