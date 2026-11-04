OJK Catat 25 Perusahaan Antre IPO di Pasar Modal, Nilai Indikatif Rp 26 Triliun

JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap minat korporasi dalam negeri untuk melakukan penghimpunan dana di pasar modal masih sangat bagus pada sisa tahun 2026.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, terdapat 25 rencana penawaran umum atau initial public officer (IPO) yang masih berada di dalam pipeline, dengan nilai indikatif mencapai Rp 26 triliun.

“Kita melihat di pipeline juga masih banyak perusahaan yang ingin melakukan IPO di pasar modal kita. Ini kalau kita lihat masih ada 25 rencana penawaran umum,” ujar Friderica dalam konferensi pers KSSK, Jakarta, Selasa (3/11).

Friderica mengatakan, berdasarkan data OJK, 25 rencana penawaran umum yang berada dalam pipeline itu memiliki nilai indikatif sekitar Rp 26 triliun.

Sementara itu, target penghimpunan dana di pasar modal sepanjang 2026 diperkirakan mencapai Rp 250 triliun hingga akhir tahun, meskipun realisasinya masih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Ia menyebut, animo korporasi domestik untuk melakukan penghimpunan dana di pasar modal juga masih tinggi. Hingga Oktober 2026, total penghimpunan dana tercatat mencapai Rp 205,77 triliun.

“Terdiri dari 7 penawaran umum saham perdana atau IPO, 20 penawaran umum terbatas dan 11 penawaran umum efek besok utang atau suku dan 135 penawaran umum berkelanjutan EBUS (Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk),” ujarnya.

Friderica mengungkapkan bahwa basis investor juga terus bertumbuh, terlihat dari jumlah Single Investor Identification (SID) yang terus meningkat dan telah mencapai 33,36 juta per 26 Oktober 2026, atau tumbuh 63,94 persen sepanjang tahun atau year to date (ytd).

Kinerja fundamental Emiten juga terpantau tetap terjaga, dengan sebanyak 73,54 persen dari emiten saham di Bursa Efek Indonesia membukukan laba berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2026.