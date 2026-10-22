Penuhi Kebutuhan Likuiditas dan Ekspansi, Jasa Marga (JSMR) Siapkan Opsi Buyback Saham

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) membuka ruang kajian terhadap berbagai inisiatif strategis, salah satunya potensi pembelian kembali (buyback) saham yang sejalan dengan target pertumbuhan jangka panjang perseroan.

Perseroan memastikan langkah tersebut juga senantiasa diselaraskan terhadap kebutuhan likuiditas serta rencana ekspansi operasional.

Corporate Secretary dan Chief Administration Officer JSMR, Trias Andriyanto mengatakan bahwa setiap alternatif aksi korporasi perlu dikaji secara menyeluruh supaya selaras dengan kondisi dan prioritas bisnis perseroan.

“Evaluasi terhadap kemungkinan opsi buyback saham didasarkan pada kajian yang komprehensif dan menyeluruh demi menjaga fundamental perseroan,” ujar Trias.

Trias memastikan bahwa perseroan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap langkah aksi korporasi.

“Pendekatan ini penting guna memastikan struktur keuangan tetap kokoh dengan tetap selaras dalam menjaga operasional jalan tol,” ujar Trias.

Ia melanjutkan, perseroan akan terus memperkuat fundamental bisnis, menjaga pertumbuhan kinerja keuangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Dengan dukungan jaringan jalan tol yang luas dan konektivitas yang terus berkembang, perseroan berkomitmen menjaga kinerja yang berkelanjutan, dan menerapkan tata kelola yang bertanggung jawab.