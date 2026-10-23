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Sabik Aji Taufan
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 03.37 WIB

Ditargetkan Selesai 2028, Menteri PU Segera Mulai Pembangunan Jalan di Perbatasan Kalimantan-Malaysi

Menteri PU, Dody Hanggodo  saat meninjau titik nol Long Bawan sekaligus meninjau trase jalan penghubung dari Malinau menuju perbatasan Malaysia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. (Kementerian PU)

 

JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan jalan perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Pekerjaan ini sepanjang 2.300 kilometer.
 
Jalur ini membantang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pekerjaan ini selesai pada 2028.
 
Menteri PU, Dody Hanggodo telah mengunjungi titik nol Long Bawan sekaligus meninjau trase jalan penghubung dari Malinau menuju perbatasan Malaysia di Kecamatan Krayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.
 
“Saya sebenarnya hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beberapa hari lalu beliau berpesan kepada saya untuk menuntaskan jalan di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia sepanjang total 2.300an kilometer itu bisa selesai di akhir 2028,” kata dia.
 
 
Fase pertama pengerjaan jalan ini akan dilakukan sepanjang 300 kilometer. Pekerjaan akan dimulai dalam waktu dekat.
 
“Pada fase I ada 300 kilometer akan kita kerjakan dalam waktu dekat. InsyaAllah ini akan kita kerjakan sampai tahun 2028, karena ini menjadi arahan Pak Presiden juga,” imbuhnya.
 
Untuk memastikan target penyelesaian tercapai, Dody meminta jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara menginventarisasi seluruh kebutuhan penanganan, termasuk titik-titik yang belum masuk dalam program, seperti tanah longsoran hingga akses menuju bandara.
 
Selain mengejar penyelesaian koridor perbatasan, Kementerian PU juga mendorong peningkatan standar teknis jalan nasional di Kabupaten Malinau. Menteri Dody meminta agar lebar badan jalan nasional distandarkan menjadi 7 meter, sedangkan ruang untuk drainase di sisi kanan dan kiri jalan disesuaikan dengan kondisi lahan, dengan kebutuhan sekitar 1–2 meter.
 
“Memang jalan nasional tadi kurang lebar, jadi saya minta itu tadi distandarkan jalan nasional semua jadi lebar 7 meter. Jadi sisi kanan dan kirinya untuk drainase dan seterusnya itu tergantung kondisi lahannya, kalau memang ada mesti 2 meter, kalau tidak ada 1 meter pun cukup untuk drainase,” jelasnya.
 
Dalam proyek ini juga akan dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di salah satu kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia.
 
Proyek ini sebagai bagian dari strategi membangun kawasan perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 
"Tadi saya ke Malinau, kemudian mampir di salah satu kecamatan di Nunukan untuk melihat jalan di perbatasan. Kemudian pos lintas batasnya juga harus segera dibangun karena saya lihat belum dibangun. Jadi nanti kita akan bangun juga pos lintas batasnya," tukasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
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