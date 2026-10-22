Dua Tahun Prabowo-Gibran, Peneliti: Keluhan Ekonomi Warga Perlu Jadi Evaluasi

JawaPos.com – Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, keluhan masyarakat terkait tekanan ekonomi dinilai perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah.

Peneliti sekaligus Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo mengatakan, aspirasi warga melalui media sosial perlu ditindaklanjuti agar kebijakan ekonomi dan perlindungan sosial lebih tepat sasaran.

"Sebagian warga yang masih merasakan tekanan ekonomi cenderung menyampaikan keluhannya lewat media sosial, sesuatu yang wajar terjadi di negara demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat," kata Ivan, Rabu (21/10).

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Meski demikian, kata Ivan, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

"Evident Institute mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tetap tinggi, dengan MBG disebut sebagai salah satu program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjut Ivan.

Dua Regulasi Lahir dari Dialog Ivan mencatat dua capaian komunikasi pemerintah yang lahir dari dialog panjang dengan banyak pihak menciptakan sebuah kebijakan.

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Dua di antaranya adalah Undang-undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelindungan pengemudi ojek online, yang menaikkan porsi pendapatan pengemudi, juga lahir dari proses dialog dengan pengemudi dan perusahaan aplikator.

"Kedua regulasi ini menunjukkan bahwa pendekatan dialog dua arah bisa membuahkan hasil yang diterima banyak pihak, dan model semacam ini layak diperluas ke komunikasi kebijakan ekonomi lainnya," kata Ivan.