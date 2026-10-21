103 Murid SMPN 2 Cisarua Diduga Keracunan MBG, Dinkes Kabupaten Bogor Uji Sampel Makanan-Minuman

JawaPos.com - Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat menguji sampel makanan dan minuman untuk menyelidiki penyebab dugaan keracunan yang dialami 103 siswa SMP Negeri 2 Cisarua, Rabu (21/10).

Seperti diketahui, ratusan murid tersebut diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah mereka.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Fusia Meidiawaty di Rumah Sakit Paru Gunawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua, Rabu, mengatakan sampel telah diambil untuk diperiksa di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bogor.

"Sampel makanan yang dimakan semua, dari yang tersedia di bank sampel, itu dibawa untuk diperiksa," kata Fusia.

Ia menjelaskan sampel yang diperiksa berasal dari makanan yang disimpan sebagai bank sampel serta sampel lain yang diambil untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium.

Adapun menu makanan dan minuman yang dikonsumsi para siswa meliputi nasi, telur, sayuran berupa wortel dan jagung, serta susu ultra high temperature (UHT).

Fusia menyebutkan berdasarkan keterangan yang dihimpun dari para siswa, gejala awal berupa pusing, mual, dan sakit perut mulai dirasakan dalam waktu kurang dari 30 menit setelah mengonsumsi makanan.