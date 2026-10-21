Satgas Klaim Tak Ada Siswa SMKN 1 Bulukerto Keracunan meski Ada Belatung di Menu MBG

JawaPos.com - Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Wonogiri mengklaim tidak ada siswa yang keracunan pasca ditemukannya belatung pada menu MBG siswa di SMKN 1 Bulukerto. Terkait ini, yayasan yang menaungi SPPG untuk SMKN 1 Bulukerto meminta maaf dan akan menjadikan peristiwa itu sebagai bahan evaluasi.

Dilansir Radar Solo (Jawa Pos Group), Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG Wonogiri Imron Rizkyarno mengatakan pihaknya beserta jajaran Forkompimcam Bulukerto dan puskesmas telah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan pada Selasa (20/10).

"Kita masih selidiki soal dugaan ada tidaknya bahan baku yang busuk. Sampai saat ini saya juga belum dapat laporan dari Dinkes," ujar Imron pada Rabu (21/10). Wabup menyayangkan soal keterlambatan laporan yang diterima Satgas. Pasalnya, dugaan menu MBG yang berbelatung itu terlebih dahulu ramai di media sosial.

Lebih lanjut, Imron menuturkan sejauh ini tidak ada informasi adanya anak yang mengalami keracunan. Hanya ada satu ompreng MBG yang diduga berbelatung. "(Ompreng) Itu tidak dimakan anak-anak. Maka sampai saat ini juga tidak ada informasi soal keracunan," kata dia.

Imron menuturkan sepengetahuannya Dinkes Wonogiri tidak mengambil sampel makanan. "Kalau mengambil sampel, besok atau lusa ada laporan. Sepertinya tidak ada. Itu kan kelihatan di satu ompreng dan tidak dimakan," beber dia.

Saat ini, dapur penyedia MBG yang diduga berbelatung yakni SPPG Bulurejo juga dipastikan masih beroperasional. Meski demikian, Wabup akan memberikan catatan khusus kepada kepala dapur itu. Termasuk juga ke kepala dapur lain untuk mencegah kejadian serupa.

"Kita juga sudah laporkan ke BGN. Baik dari Ka Badan, Waka Badan dan sebagainya," terang Imron."Untuk sanksi, kita tidak ada kewenangan. Kewenangan dari KPPG (Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang dan BGN langsung. Kita pemantauan," imbuhnya.

Menu MBG di SMKN 1 Bulukerto yang dilaporkan berbelatung. (Istimewa)

Terpisah, Yayasan Garuda Svara Dharma yang menaungi SPPG Bulurejo meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa itu. Hal tersebut disampaikan Pembina Yayasan Garuda Svara Dharma, Satria Purbaya. "Kami meminta maaf atas peristiwa ini. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi kami," ujar dia.