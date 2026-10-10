Akselerasi Pencapaian Target Iklim Nasional, ACEXI Luncurkan Inisiatif COPPER-ACE

ACEXI luncurkan inisiatif baru COPPER-ACE Initiative. (Istimewa)
JawaPos.com - Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI) meluncurkan inisiatif baru COPPER-ACE Initiative (Collaborative Partnership Program for Emission Reduction and Advancement of Climate Ecosystems).
Langkah strategis ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan tiga tahun berdirinya ACEXI.
Inisiatif ini dirancang khusus untuk membangun ekosistem pengendalian perubahan iklim yang kuat dan transparan, serta untuk mempercepat tata kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di Indonesia melalui pendekatan kolaborasi lintas sektor.
Peluncuran inisiatif ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan kunci meliputi pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup, pimpinan PT Bursa Efek Indonesia, kalangan akademisi, serta belasan korporasi strategis yang telah tergabung dalam kemitraan tahap pertama.
Ketua Umum ACEXI Lastyo Kuntoaji Lukito menegaskan, urgensi untuk menurunkan emisi karbon saat ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan bekerja sendiri-sendiri.
Dia menjelaskan, COPPER-ACE hadir sebagai wadah integratif yang berfungsi untuk menyelaraskan penguatan ekosistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan secara bersama-sama.
”Inisiatif ini merupakan jawaban nyata dari ACEXI untuk menciptakan ekosistem penurunan emisi yang efektif sekaligus memastikan agar solusi iklim di Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan melalui penguatan kapasitas ahli karbon domestic,” ujar Lastyo Kuntoaji Lukito.
Penasihat Utama Menteri Kehutanan Edo Mahendra menyatakan, COPPER-ACE Initiative dapat berperan ibarat tembaga yang menjadi pengantar bagi para pemangku kepentingan agar bersinergi dalam meningkatkan Nilai Ekonomi Karbon nasional.
Terkait sektor Kehutanan Sosial, dia menekankan perlunya intervensi lebih lanjut dari ACEXI melalui peningkatan kapasitas (capacity building) dan berbagi pengetahuan agar masyarakat dapat dijadikan subjek utama dalam berbagai proyek karbon.
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