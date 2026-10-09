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Nanda Prayoga
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.57 WIB

Perubahan Iklim Bisa Ganggu Kredit dan Pembiayaan, Ini Alasannya

Direktur Niaga dan Operasi PT Surveyor Indonesia (Persero), Euis Emalia Noor. (Istimewa)&nbsp; - Image

Direktur Niaga dan Operasi PT Surveyor Indonesia (Persero), Euis Emalia Noor. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu penyaluran kredit dan pembiayaan.

Banjir, kebakaran, hingga cuaca ekstrem dapat merusak aset dan menghambat aktivitas bisnis. 

Kondisi tersebut pada akhirnya bisa memengaruhi kemampuan debitur membayar kewajibannya serta nilai agunan yang menjadi jaminan pembiayaan.

Selain bencana dan perubahan kondisi cuaca, peralihan menuju ekonomi rendah karbon juga membawa tantangan bagi industri keuangan. 

Direktur Niaga dan Operasi PT Surveyor Indonesia (Persero), Euis Emalia Noor, mengatakan perubahan iklim perlu menjadi perhatian perusahaan karena dampaknya dapat menjangkau ketahanan bisnis dan kinerja finansial.

Perubahan iklim saat ini tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi ketahanan dan kinerja finansial perusahaan. Karena itu, industri keuangan membutuhkan pendekatan yang mampu menerjemahkan risiko iklim menjadi potensi dampak yang terukur terhadap bisnis dan keuangan,” kata Euis dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, serta pergeseran preferensi konsumen dan investor dapat memengaruhi kondisi pasar maupun nilai aset.

Karena itu, perusahaan keuangan perlu memperhitungkan risiko iklim dalam menyusun strategi bisnis dan menjaga kesehatan keuangannya.

Risiko perubahan iklim tidak selalu langsung terlihat dalam laporan keuangan. Dampaknya bisa lebih dahulu dirasakan oleh kegiatan usaha, aset, dan kondisi ekonomi, sebelum berkembang menjadi risiko finansial.

Hal ini membuat perusahaan perlu memperkirakan kemungkinan dampak yang dapat muncul pada masa mendatang, bukan hanya menilai kondisi yang sedang terjadi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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