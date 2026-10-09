Perubahan Iklim Bisa Ganggu Kredit dan Pembiayaan, Ini Alasannya

Direktur Niaga dan Operasi PT Surveyor Indonesia (Persero), Euis Emalia Noor. (Istimewa)
JawaPos.com - Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu penyaluran kredit dan pembiayaan.
Banjir, kebakaran, hingga cuaca ekstrem dapat merusak aset dan menghambat aktivitas bisnis.
Kondisi tersebut pada akhirnya bisa memengaruhi kemampuan debitur membayar kewajibannya serta nilai agunan yang menjadi jaminan pembiayaan.
Selain bencana dan perubahan kondisi cuaca, peralihan menuju ekonomi rendah karbon juga membawa tantangan bagi industri keuangan.
Direktur Niaga dan Operasi PT Surveyor Indonesia (Persero), Euis Emalia Noor, mengatakan perubahan iklim perlu menjadi perhatian perusahaan karena dampaknya dapat menjangkau ketahanan bisnis dan kinerja finansial.
“Perubahan iklim saat ini tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi ketahanan dan kinerja finansial perusahaan. Karena itu, industri keuangan membutuhkan pendekatan yang mampu menerjemahkan risiko iklim menjadi potensi dampak yang terukur terhadap bisnis dan keuangan,” kata Euis dalam keterangannya, Jumat (9/10).
Perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, serta pergeseran preferensi konsumen dan investor dapat memengaruhi kondisi pasar maupun nilai aset.
Karena itu, perusahaan keuangan perlu memperhitungkan risiko iklim dalam menyusun strategi bisnis dan menjaga kesehatan keuangannya.
Risiko perubahan iklim tidak selalu langsung terlihat dalam laporan keuangan. Dampaknya bisa lebih dahulu dirasakan oleh kegiatan usaha, aset, dan kondisi ekonomi, sebelum berkembang menjadi risiko finansial.
Hal ini membuat perusahaan perlu memperkirakan kemungkinan dampak yang dapat muncul pada masa mendatang, bukan hanya menilai kondisi yang sedang terjadi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022