Pameran Mobil Bekas Digelar di Surabaya, Target Kredit Tumbuh 30–40 Persen

JawaPos.com - Harga mobil baru yang semakin tinggi membuat kendaraan bekas menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan mobil dengan harga lebih terjangkau.

Kondisi tersebut ikut membuka peluang pertumbuhan pasar pembiayaan mobil bekas di tengah daya beli konsumen yang masih selektif. Deputy Director BCA Finance Willy Wiryanto mengatakan, peluang itu coba dimanfaatkan melalui Expo Mobil Bekas BCA Finance 2026 yang berlangsung 21 Agustus hingga 31 Oktober. “Expo mobil bekas ini kami rangkaikan dengan expo mobil baru,” kata Willy saat pembukaan expo di Atrium Maspion Square, Surabaya, Sabtu (22/8).

Kegiatan bertajuk Semarak Asa Kemerdekaan tersebut digelar serentak di berbagai daerah. Tahun ini, BCA Finance menggandeng sekitar 200 showroom mobil bekas di seluruh Indonesia.

Menurut Willy, BCA Finance memiliki pembiayaan untuk kendaraan baru maupun bekas. Kedua segmen tersebut terus dikembangkan untuk menangkap kebutuhan konsumen dengan kemampuan daya beli yang beragam. “Permintaan mobil bekas tahun ini naik sekitar 20–30 persen,” ujarnya.

Kenaikan tersebut salah satunya dipengaruhi harga mobil baru yang semakin tinggi. Konsumen yang sebelumnya menyiapkan anggaran lebih besar kini dapat mengalihkan pilihan ke kendaraan bekas dengan harga lebih rendah.

“Kalau belum bisa membeli mobil Rp 300 juta, pilihannya bisa turun ke Rp 150 juta,” tutur Willy.

Dari sisi jenis kendaraan, mobil bermesin bensin dan hybrid kini lebih banyak diminati konsumen. Sementara permintaan mobil diesel masih ada, tetapi trennya tidak setinggi beberapa bulan sebelumnya.

BCA Finance juga melihat peluang pertumbuhan kredit yang cukup besar dari gelaran expo tersebut. Pada expo mobil bekas yang berlangsung Maret 2026, sekitar 100 showroom ikut berpartisipasi. Khusus Surabaya, pembiayaan kredit tercatat rata-rata mencapai 100 unit per bulan. “Kali ini jumlah showroom meningkat menjadi 200 secara nasional,” kata Willy.