Petani Dorong Pembaruan Aturan Produk Hilirisasi Sawit karena Regulasi Tertinggal Inovasi

JawaPos.com - Para petani mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mempercepat pembaruan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang klasifikasi komoditas turunan kelapa sawit.

Alasannya, perkembangan inovasi produk hilir kelapa sawit berjalan lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi.

Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, belum sejalannya pembaruan regulasi dengan inovasi produk hilir kelapa sawit berpotensi menimbulkan hambatan perdagangan.

"Pada akhirnya dapat merambat hingga ke petani sawit dan berpotensi menggerus pendapatan negara," ujar Mansuetus Darto kepada media pada Sabtu (26/9).

Hilirisasi merupakan bagian dari ekosistem sawit yang saling terhubung. Mulai dari petani sebagai penyedia bahan baku, pabrik kelapa sawit, refinery, pengolahan oleokimia, perdagangan, hingga pasar ekspor.

Oleh karena itu, ketika terjadi hambatan pada salah satu mata rantai di hilir, dampaknya tidak berhenti di hilir. Tekanan dapat merambat ke mata rantai sebelumnya dan pada akhirnya memengaruhi kemampuan penyerapan TBS (tandan buah segar) petani.

Darto menilai salah satu persoalan penting adalah adanya perkembangan produk oleokimia yang belum tercantum atau belum terakomodasi secara memadai dalam Permenperin Nomor 32 Tahun 2024. Produk-produk tersebut merupakan hasil samping, residu, atau hasil pemurnian dan fraksinasi dari produk yang secara substansi masih berada dalam rumpun pengolahan oleokimia berbasis kelapa sawit.

Di sisi lain, Permenperin Nomor 32 Tahun 2024 telah mengakomodasi berbagai produk hasil pengolahan yang lebih lanjut, termasuk Methyl Ester dan Fatty Matter. Kondisi itu menunjukkan perkembangan produk dapat menghasilkan varian, fraksi, produk antara, produk hasil pemurnian lanjutan maupun produk samping yang terus berkembang.