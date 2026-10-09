Aturan Ekspor Baru Jadi Salah Satu Bahasan di Konferensi Sawit IPOC 2026

JawaPos.com - Aturan baru tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam The 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) pada 11–13 November 2026 di Bali. Konferensi yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) itu akan mengulas tantangan dan peluang penerapan regulasi ekspor baru bagi industri sawit nasional.

Mengusung tema "Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience”, konferensi ini mencerminkan kondisi global yang kian terfragmentasi, ditandai oleh perang dagang, proteksionisme, persaingan geopolitik, serta standar keberlanjutan yang berbeda-beda antarkawasan.

Di tengah situasi tersebut, industri sawit Indonesia dituntut tidak hanya menjaga daya saing, tetapi juga memperkuat perannya sebagai penopang ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional.

Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pasokan minyak nabati global. Di dalam negeri, sawit menjadi bahan baku utama minyak goreng dan pangan olahan, sekaligus tulang punggung program biodiesel yang menopang kemandirian energi.