IHSG Diprediksi Menguat ke 6.231, Intip Rekomendasi Saham Teratas 8 Oktober 2026

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Kamis (8/10), setelah ditutup terkoreksi sebesar 0,75 persen ke level 6,146 pada perdagangan Rabu (7/10).
MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (y) pada label hitam.
Area penguatan diperkirakan akan menguji area gap di 6,227-6,231, sementara area koreksi terdekat berikutnya berada di 6,118-6,141.
Meski demikian, pada label merah, IHSG akan menguji area 6,342-6,430 sekaligus cluster MA20 dan MA60.
Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 6,091- 5,973 sedangkan resistance di level 6,297-6,376.
MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Kamis (8/10).
Yakni PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).
Saham PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham BIPI sebelumnya terkoreksi ke level 132 dan disertai dengan munculnya tekanan jual.
MNC Sekuritas memperkirakan posisi BIPI saat ini sedang berada pada awal dari wave C dari wave (B).
Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 128-131, dengan target harga 140 hingga 147 dan stop loss di bawah 124.
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