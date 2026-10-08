Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Bayu Putra
Kamis, 8 Oktober 2026 | 14.28 WIB

IHSG Diprediksi Menguat ke 6.231, Intip Rekomendasi Saham Teratas 8 Oktober 2026

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Kamis (8/10), setelah ditutup terkoreksi sebesar 0,75 persen ke level 6,146 pada perdagangan Rabu (7/10).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (y) pada label hitam.

Area penguatan diperkirakan akan menguji area gap di 6,227-6,231, sementara area koreksi terdekat berikutnya berada di 6,118-6,141.

Meski demikian, pada label merah, IHSG akan menguji area 6,342-6,430 sekaligus cluster MA20 dan MA60.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 6,091- 5,973 sedangkan resistance di level 6,297-6,376.

MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Kamis (8/10).

Yakni PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI), PT Darma Henwa Tbk (DEWA), PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).

Saham PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham BIPI sebelumnya terkoreksi ke level 132 dan disertai dengan munculnya tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BIPI saat ini sedang berada pada awal dari wave C dari wave (B).

Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 128-131, dengan target harga 140 hingga 147 dan stop loss di bawah 124.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pekan Pertama Oktober, IHSG Terjun 3,28 Persen ke Level 6.036 - Image
Ekonomi

Pekan Pertama Oktober, IHSG Terjun 3,28 Persen ke Level 6.036

Minggu, 4 Oktober 2026 | 16.32 WIB

IHSG Diproyeksi Melemah, MNC Sekuritas Ungkap 4 Saham Pilihan - Image
Ekonomi

IHSG Diproyeksi Melemah, MNC Sekuritas Ungkap 4 Saham Pilihan

Jumat, 2 Oktober 2026 | 14.43 WIB

IHSG Anjlok 1,02 Persen di Tengah Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran - Image
Ekonomi

IHSG Anjlok 1,02 Persen di Tengah Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran

Jumat, 2 Oktober 2026 | 02.49 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore