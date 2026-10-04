Pekan Pertama Oktober, IHSG Terjun 3,28 Persen ke Level 6.036

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun cukup dalam sepanjang perdagangan pada pekan pertama Oktober 2026 sebesar 3,28 persen.

Pada penutupan perdagangan Jumat (2/10) ditutup pada level 6.036,888 atau turun 3,28 persen dibandingkan posisi penutupan pekan sebelumnya sebesar 6.241,892.

Sekretaris Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Elsierra Putri Yosita, mengatakan dari sisi perdagangan, aktivitas pasar saham BEI menunjukkan pergerakan yang beragam selama sepekan terakhir, pada periode 28 September—2 Oktober 2026.

“Rata-rata volume transaksi harian saham meningkat 72,51 persen menjadi 50,37 miliar saham dari 29,20 miliar saham pada pekan sebelumnya,” ujar Elsierra dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (4/10).

Elsierra mengatakan, rata-rata nilai transaksi harian saham meningkat 5,40 persen menjadi Rp 12,63 triliun dari Rp 11,98 triliun.

Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian mengalami perubahan 7,54 persen menjadi 1,68 juta kali transaksi dari 1,82 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya.

“Dari sisi kapitalisasi pasar, tercatat perubahan 2,55 persen menjadi Rp 10.627 triliun dari Rp 10.905 triliun pada pekan sebelumnya,” ucapnya.