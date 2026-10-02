IHSG Diproyeksi Melemah, MNC Sekuritas Ungkap 4 Saham Pilihan

pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (7/8/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali melanjutkan koreksinya pada perdagangan Jumat (2/10), setelah ditutup melemah sebesar 1,02 persen ke level 6,009 pada perdagangan Kamis (1/10).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (y), cermati area koreksi yang dapat diperkirakan di rentang 5,850-5,911.

Adapun, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,949- 5,874 sedangkan resistance di level 6,187-6,297.

MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham yang menarik untuk dicermati pada perdagangan Jumat (2/10), yakni PT Astra International Tbk (ASII), PT Archi Indonesia Tbk (ARCI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL).

Saham PT Astra International Tbk (ASII) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham ASII sebelumnya terkoreksi 1,96 persen ke level 4.510 dan masih didominasi oleh tekanan jual.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi ASII saat ini sedang berada pada bagian akhir wave iii dari wave c dari wave (y). Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 4.490-4.510, dengan target harga 4.680 hingga 4.740 dan stop loss di bawah 4.470.

Berikutnya, saham PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham ARCI sebelumnya terkoreksi 1,63 persen ke level 1.210 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Pergerakan saham ARCI juga telah berada di bawah MA60.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi ARCI saat ini sedang berada pada bagian dari wave c dari wave (iv). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 1.095-1.170, dengan target harga 1.340 hingga 1.415 dan stop loss di bawah 1.060.

Selanjutnya, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BMRI bergerak flat dan ditutup di level 4.010, disertai dengan munculnya volume pembelian.

MNC Sekuritas memperkirakan, posisi BMRI saat ini sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (c). Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 3.940-4.000, dengan target harga 4.060 hingga 4.140 dan stop loss di bawah 3.900.

Berikutnya, saham PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) direkomendasikan dengan strategi Trading Buy. Saham BULL sebelumnya menguat 2,35 persen ke level 348 dan disertai dengan munculnya volume pembelian.

Selama BULL masih mampu berada di atas level 332 sebagai stop loss, MNC Sekuritas memperkirakan posisi BULL saat ini sedang berada pada bagian dari wave 4 dari wave (C). Investor dapat menerapkan strategi Trading Buy pada kisaran 338-348, dengan target harga 364 hingga 374 dan stop loss di bawah 332.