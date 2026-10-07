GMF AeroAsia Kerja Sama dengan CAA Layani Perawatan Berat Pesawat di Bandara Muscat

JawaPos.com - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF AeroAsia) memperluas bisnis ke Timur Tengah setelah mendapat konsesi selama 20 tahun untuk mengoperasikan dan mengelola fasilitas perawatan pesawat di Bandara Internasional Muscat, Oman.

GMF menjalankan kerja sama tersebut bersama Otoritas Penerbangan Sipil Oman (Civil Aviation Authority/CAA).

Kesepakatan ditandatangani Presiden CAA Naif bin Ali Al-Abri dan CEO GMF AeroAsia Andy Fahrurrozi di sela pembukaan Civil Aviation Investment Forum di Muscat, pekan ini.

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Melalui konsesi tersebut, GMF akan menyediakan layanan perawatan berat atau heavy maintenance serta inspeksi berkala bagi pesawat maskapai nasional, regional, maupun internasional.

Fasilitas di Bandara Internasional Muscat ditargetkan menjadi salah satu pusat perawatan dan layanan penerbangan regional.

Posisi Oman yang berada di kawasan strategis Timur Tengah menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan fasilitas tersebut.

Selain layanan perawatan pesawat, kerja sama itu juga mencakup pertukaran pengetahuan dan teknologi.

CAA Oman menyebut kolaborasi tersebut membuka peluang pengembangan kemampuan di bidang perawatan rangka pesawat (airframe), mesin, hingga avionik.