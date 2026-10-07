GMF AeroAsia Kerja Sama dengan CAA Layani Perawatan Berat Pesawat di Bandara Muscat

Ilustrasi GMF AeorAsia. (Dok. Jawa Pos)
JawaPos.com - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMF AeroAsia) memperluas bisnis ke Timur Tengah setelah mendapat konsesi selama 20 tahun untuk mengoperasikan dan mengelola fasilitas perawatan pesawat di Bandara Internasional Muscat, Oman.
GMF menjalankan kerja sama tersebut bersama Otoritas Penerbangan Sipil Oman (Civil Aviation Authority/CAA).
Kesepakatan ditandatangani Presiden CAA Naif bin Ali Al-Abri dan CEO GMF AeroAsia Andy Fahrurrozi di sela pembukaan Civil Aviation Investment Forum di Muscat, pekan ini.
Melalui konsesi tersebut, GMF akan menyediakan layanan perawatan berat atau heavy maintenance serta inspeksi berkala bagi pesawat maskapai nasional, regional, maupun internasional.
Fasilitas di Bandara Internasional Muscat ditargetkan menjadi salah satu pusat perawatan dan layanan penerbangan regional.
Posisi Oman yang berada di kawasan strategis Timur Tengah menjadi salah satu faktor pendukung pengembangan fasilitas tersebut.
Selain layanan perawatan pesawat, kerja sama itu juga mencakup pertukaran pengetahuan dan teknologi.
CAA Oman menyebut kolaborasi tersebut membuka peluang pengembangan kemampuan di bidang perawatan rangka pesawat (airframe), mesin, hingga avionik.
Ekspansi GMF ke Oman sekaligus memperluas kiprah perusahaan Indonesia di pasar aviasi global.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi
Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022