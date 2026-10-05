1.501 Manajer Kopdes Merah Putih Resign, Negara Rugi Rp 67,5 Miliar

JawaPos.com - Sebanyak 1.501 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) atau KDKMP dilaporkan resign alias mengundurkan diri dari penugasan. Kondisi tersebut terjadi di tengah proses penempatan puluhan ribu manajer yang akan mengelola operasionalisasi Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan, sebanyak 27.099 manajer Kopdes Merah Putih telah menandatangani offering letter sebagai tanda sah menerima penugasan. Mereka berasal dari berbagai daerah dan desa di pelosok Indonesia.

Namun, tidak seluruh offering letter berujung pada penerimaan penugasan. Sebanyak 969 orang tercatat menolak offering letter, sedangkan 532 lainnya kedaluwarsa. Jika ditotal, artinya sebanyak 1.501 manajer yang tidak melanjutkan proses penugasan.

"Sebanyak 969 orang menolak offering letter dan 532 kedaluwarsa," kata Joao melalui postingan di akun instagram @bung.joaomota, dikutip Minggu (4/10).

Dari puluhan ribu manajer yang mendapatkan penugasan tersebut, sebagian datang ke kantor PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendiskusikan penempatan mereka.

“Para manajer ini mengaku terkejut dan terharu, karena langsung diterima untuk berdiskusi soal penempatan mereka,” ujarnya.

Meski demikian, Joao menilai keberhasilan Kopdes Merah Putih nantinya tidak hanya bergantung pada penempatan manajer, tetapi juga kerja sama dengan perangkat desa dan masyarakat setempat.

“Dengan kerja sama erat antara pengelola KDKMP, perangkat desa dan seluruh warga setempat, maka rancangan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa akan terwujud,” pungkasnya.