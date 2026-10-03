LBFest Pamerkan Bissis Mahasiswa, Ciptakan Lapangan Kerja

LBFest jadi tempat mahasiswa mengeksekusi ide entrepreneurship-nya dan bertemu langsung dengan masyarakat. (Rian Alfianto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sebanyak 82 bisnis karya mahasiswa dan alumni Business Creation BINUS Business School dipertemukan dengan konsumen dalam Local Brand Festival (LBFest) 2026.

LBFest 2026 digelar pada 2–4 Oktober 2026 di area Parkir External Utara dan Koridor Upper Ground Supermal Karawaci, Tangerang.

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menguji bisnis yang mereka bangun selama menjalani pendidikan, sekaligus melihat secara langsung respons pasar terhadap produk yang ditawarkan.

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Bagi mahasiswa, pengalaman tersebut menjadi berbeda dari pembelajaran bisnis di ruang kelas.

Mereka harus berhadapan dengan konsumen, menerima kritik terhadap produk, memahami pola permintaan, hingga memikirkan cara mempertahankan sebuah bisnis setelah mendapatkan respons pasar.

Persoalan tersebut menjadi relevan di tengah tantangan lulusan perguruan tinggi yang tidak selalu berujung pada terserapnya mereka ke dunia kerja.

Pendidikan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan dengan ijazah dan kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan industri serta mengenali peluang ekonomi baru.

Dalam konteks itu, pengalaman membangun usaha sejak masih menjadi mahasiswa dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperluas pilihan karier.

Lulusan tidak hanya diposisikan sebagai pencari pekerjaan, tetapi juga memiliki kesempatan menjadi pencipta usaha dan membuka peluang bagi orang lain.

Dari Ruang Kelas ke Pasar LBFest diinisiasi dan dikelola mahasiswa aktif Business Creation, salah satu jurusan dalam BINUS Business School Undergraduate Program di BINUS @Alam Sutera.

Tenant yang mengikuti festival merupakan bisnis yang dikembangkan mahasiswa aktif maupun alumni Business Creation.