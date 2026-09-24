Ekspor Vaksin Hewan Indonesia Tembus Pasar Afrika

JawaPos.com - PT Vaksindo Satwa Nusantara (Vaksindo), anak perusahaan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JAPFA), mencatat tonggak baru dalam ekspansi internasionalnya dengan melepas ekspor perdana vaksin hewan unggas ke Zambia, Kongo, Uganda, dan Malawi senilai USD 106,875 atau setara dengan Rp 1,9 Milyar.

Langkah ini menandai semakin kuatnya daya saing industri kesehatan hewan Indonesia di pasar global sekaligus membuka akses solusi pencegahan penyakit unggas bagi peternak di kawasan Afrika. Pencapaian ini mendapat apresiasi dari pemerintah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, Agung Suganda, menyampaikan pencapaian ekspor ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat industri kesehatan hewan nasional.

Melalui penguatan industri kesehatan hewan dalam negeri dan dorongan ekspor ini, Indonesia tidak hanya berkontribusi mengurangi kerugian ekonomi akibat penyakit hewan di tingkat global, tetapi juga memperkuat diplomasi serta membuka peluang pasar sektor obat-obatan dan kesehatan hewan nasional.

"Kementerian Pertanian terus memastikan mutu dan keamanan obat hewan melalui sertifikasi CPOHB dan registrasi ketat agar produk Indonesia makin berdaya saing global," ungkapnya.

Keberhasilan tersebut, kata dia, turut memperkuat kontribusi sektor peternakan terhadap ekspor nonmigas bernilai tambah tinggi sekaligus memperluas peran Indonesia dalam mendukung kesehatan hewan dan ketahanan pangan dunia.

Berdasarkan rekam jejak perusahaan, sebelum memasuki pasar Afrika, Vaksindo telah mengekspor berbagai produk vaksin dan obat hewan ke lebih dari 25 negara di Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Presiden Direktur Vaksindo sekaligus Head of Animal Health and Livestock Equipment JAPFA, Teguh Yodiantara Prajitno, menyampaikan, pihaknya telah mengekspor berbagai produk vaksin dan obat-obatan hewan ke puluhan negara.

"Langkah penetrasi ke pasar Afrika ini merupakan komitmen berkelanjutan kami untuk menyediakan solusi pencegahan penyakit unggas yang didukung oleh riset ilmiah, pengalaman panjang, serta standar kualitas yang konsisten di tingkat global,” kata dia lewat keterangannya, Kamis (24/9).