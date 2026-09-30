Registrasi Ulang Bansos PKH dan BPNT 2027 Dibuka, Target 48 Juta Pendaftar

Ilustrasi masyarakat miskin menerima pencairan bansos. (Dok/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah mulai membuka registrasi ulang calon penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk tahun 2027.
Registrasi dilakukan melalui Perlinsos Digital, dan ditargetkan bisa mencakup 48 juta pendaftar.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, registrasi via Perlinsos Digital tidak otomatis menjamin seseorang menerima bantuan sosial.
Ia mengatakan, pemerintah tetap menentukan kelayakan berdasarkan hasil verifikasi, pemadanan data, dan kriteria yang berlaku pada setiap program.
“Melalui mekanisme ini, pemerintah terus mendorong proses verifikasi yang lebih terstruktur agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ujar Luhut dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/9).
Luhut mengatakan, Kemensos bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) dan kementerian/lembaga terkait terus memperkuat Perlinsos Digital.
Ini akan menjadi pintu masuk baru bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon penerima bansos.
Ia mengatakan, pemerintah menargetkan 48 juta masyarakat telah terdaftar dalam Perlinsos Digital hingga akhir tahun ini.
“Target kita besar, 48 juta orang terdaftar dalam Perlinsos Digital hingga Desember 2026,” ujarnya.
Untuk itu, semua pihak terkait harus bergerak bersama dan aktif menjangkau masyarakat, membuka akses seluas-luasnya, dan memastikan tidak ada warga yang berhak justru terlewat.
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