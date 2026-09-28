Harga Minyak Dunia Kompak Menguat Usai Donald Trump Tolak Proposal Perdamaian

Ilustrasi minyak mentah dunia.
JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak menguat pada perdagangan Senin (28/9) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak proposal perdamaian perang yang diajukan oleh Iran.
Melansir Investing pada pukul 07:30 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 1,08 poin atau 1,10 persen ke level 98,51 dollar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan Jumat (25/9) pagi sebesar 106,77 dollar per barel.
Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat nauk 1,01 poin atau 1,09 persen ke level 93,43 dollar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan Jumat (25/9) pagi sebesar 94,04 dollar per barel.
Melansir Bloomberg, Harga minyak naik setelah Iran tetap mempertahankan proposal pembukaan kembali Selat Hormuz selama tujuh hari yang telah ditolak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Dalam wawancara dengan Axios pada Minggu (27/9), Trump mengatakan persyaratan yang diajukan Teheran merupakan sesuatu yang mungkin saja disetujui Washington sekitar setahun lalu.
Ia menilai Iran telah bertindak terlalu jauh dalam mengajukan tuntutannya. Trump juga memperkirakan perundingan dengan Iran akan kembali dilanjutkan pekan ini, menurut laporan Axios.
Meningkatnya Ekspor Minyak
Melansir Reuters, Ekspor minyak mentah dari sejumlah produsen utama di Timur Tengah kembali meningkat pada September menjadi 12,8 juta barel per hari (bph).
Angka tersebut merupakan level tertinggi sejak perang AS-Israel dengan Iran dimulai pada Februari. Data Kpler menunjukkan peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan ekspor Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Peningkatan tersebut terjadi setelah ekspor melalui Selat Hormuz kembali pulih. Berdasarkan data awal, ekspor melalui jalur tersebut diperkirakan mencapai sekitar 7,4 juta bph pada bulan ini.
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