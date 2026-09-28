Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 28 September 2026 | 14.55 WIB

Harga Minyak Dunia Kompak Menguat Usai Donald Trump Tolak Proposal Perdamaian

Ilustrasi minyak mentah dunia. - Image

Ilustrasi minyak mentah dunia.

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak menguat pada perdagangan Senin (28/9) setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak proposal perdamaian perang yang diajukan oleh Iran.

Melansir Investing pada pukul 07:30 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 1,08 poin atau 1,10 persen ke level 98,51 dollar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan Jumat (25/9) pagi sebesar 106,77 dollar per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat nauk 1,01 poin atau 1,09 persen ke level 93,43 dollar per barel atau lebih rendah jika dibandingkan dengan perdagangan Jumat (25/9) pagi sebesar 94,04 dollar per barel.

Melansir Bloomberg, Harga minyak naik setelah Iran tetap mempertahankan proposal pembukaan kembali Selat Hormuz selama tujuh hari yang telah ditolak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Dalam wawancara dengan Axios pada Minggu (27/9), Trump mengatakan persyaratan yang diajukan Teheran merupakan sesuatu yang mungkin saja disetujui Washington sekitar setahun lalu.

Ia menilai Iran telah bertindak terlalu jauh dalam mengajukan tuntutannya. Trump juga memperkirakan perundingan dengan Iran akan kembali dilanjutkan pekan ini, menurut laporan Axios.

Meningkatnya Ekspor Minyak

Melansir Reuters, Ekspor minyak mentah dari sejumlah produsen utama di Timur Tengah kembali meningkat pada September menjadi 12,8 juta barel per hari (bph).

Angka tersebut merupakan level tertinggi sejak perang AS-Israel dengan Iran dimulai pada Februari. Data Kpler menunjukkan peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan ekspor Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Peningkatan tersebut terjadi setelah ekspor melalui Selat Hormuz kembali pulih. Berdasarkan data awal, ekspor melalui jalur tersebut diperkirakan mencapai sekitar 7,4 juta bph pada bulan ini.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Minyak Dunia Variatif Usai Serangan Rudal Houthi di Arab Saudi, Brent Tembus USD 106 - Image
Energi

Harga Minyak Dunia Variatif Usai Serangan Rudal Houthi di Arab Saudi, Brent Tembus USD 106

Jumat, 25 September 2026 | 14.21 WIB

Harga Minyak Mentah Bergerak Variatif Usai Pertemuan Diplomatik AS-Iran, Sinyal Positif Jalur Ekspor - Image
Energi

Harga Minyak Mentah Bergerak Variatif Usai Pertemuan Diplomatik AS-Iran, Sinyal Positif Jalur Ekspor

Rabu, 23 September 2026 | 15.26 WIB

Harga Minyak Dunia Mereda, Pasar Soroti Diplomasi AS-Iran di Sidang PBB - Image
Energi

Harga Minyak Dunia Mereda, Pasar Soroti Diplomasi AS-Iran di Sidang PBB

Selasa, 22 September 2026 | 14.37 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore