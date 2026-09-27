Kemenperin Pacu Penggunaan Produk Dalam Negeri, Targetkan Penguatan Pasar Domestik

JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat ekosistem industri nasional.

Langkah tersebut diharapkan memperluas pasar produk manufaktur sekaligus meningkatkan kapasitas produksi, investasi, rantai pasok, dan penyerapan tenaga kerja.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmitas, mengatakan pemanfaatan produk dalam negeri merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem industri yang semakin kuat.

“Ketika produk industri nasional memiliki pasar yang semakin luas, kapasitas produksi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sehingga memberikan dampak lanjutan terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok di dalam negeri,” ujar Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (27/9).

Agus mengatakan, setiap belanja sebesar Rp 1 untuk produk dalam negeri, dapat menghasilkan dampak sebesar Rp 2,2 terhadap perekonomian nasional.

Di samping itu, pasar domestik menjadi peluang besar bagi industri manufaktur nasional. Sekitar 78,39 persen produk manufaktur nasional ditujukan untuk pasar domestik, sedangkan 21,61 persen lainnya untuk pasar ekspor.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan konsumsi yang terus berlangsung, terdapat ruang yang luas bagi produk industri nasional untuk meningkatkan penetrasinya di pasar dalam negeri.

“Karena itu, penggunaan produk dalam negeri perlu menjadi bagian dari keputusan pengadaan barang dan jasa, baik di lingkungan pemerintah maupun sektor lainnya,” ujarnya.

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN), Kris Sasono Ngudi Wibowo, menjelaskan peluang tersebut juga ditopang oleh kapasitas industri yang masih dapat dioptimalkan, terlihat dari utilisasi industri pengolahan nonmigas tercatat sebesar 61,8 persen pada 2025.