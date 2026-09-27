Harga Emas Diprediksi Fluktuatif Pekan Ini, Berpotensi Terkoreksi ke Rp 2.520.000 per Gram

Ilustrasi emas batangan. (Dok/Jawa Pos)
JawaPos.com - Harga logam mulia diprediksi masih bergerak fluktuatif pada perdagangan pekan terakhir September 2026 akibat sentimen pasar global dan permintaan dari bank sentral sejumlah negara.
Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan harga logam mulia pada Sabtu pagi berada di level Rp 2.653.000 per gram.
Menurutnya, harga emas masih berpeluang mengalami koreksi pada perdagangan pekan depan. Jika terjadi pelemahan, harga logam mulia diperkirakan turun sekitar Rp 10.000 menjadi Rp 2.643.000 per gram.
"Sampai hari Sabtu pagi, kemungkinan di Rp 2.720.000 per gram. Jadi untuk logam mulia, dalam perdagangan pekan depan, kemungkinan besar range-nya itu di Rp 2.520.000 per gram sampai di Rp 2.720.000 per gram,” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima JawaPos.com, Minggu (27/9).
Sementara itu, untuk harga emas dunia, Ibrahim memperkirakan level support berada di sekitar Rp 3.948.000, sedangkan level resistance berada di Rp 4.654.000 per troy ounce.
Ibrahim mengatakan, penurunan harga emas dunia maupun logam mulia justru dapat menjadi peluang bagi bank sentral global untuk meningkatkan kepemilikan emas.
Menurutnya, bank sentral dapat memanfaatkan harga emas yang relatif lebih rendah untuk melakukan diversifikasi cadangan devisa, dari aset berbasis dolar AS menuju emas.
“Karena dengan harga yang relatif lebih murah ini akan diuntungkan dari selisih harga. Nah di sini kita melihat bahwa yang aktif dalam melakukan pembelian ini adalah salah satunya Bank Central Tiongkok,” ujarnya.
Ia menyebut Bank Sentral Tiongkok menjadi salah satu bank sentral yang aktif melakukan pembelian emas sepanjang 2026.
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