Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Minggu, 27 September 2026 | 17.42 WIB

Harga Emas Diprediksi Fluktuatif Pekan Ini, Berpotensi Terkoreksi ke Rp 2.520.000 per Gram

Ilustrasi emas batangan. (Dok/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi emas batangan. (Dok/Jawa Pos)

JawaPos.com - Harga logam mulia diprediksi masih bergerak fluktuatif pada perdagangan pekan terakhir September 2026 akibat sentimen pasar global dan permintaan dari bank sentral sejumlah negara.

Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan harga logam mulia pada Sabtu pagi berada di level Rp 2.653.000 per gram.

Menurutnya, harga emas masih berpeluang mengalami koreksi pada perdagangan pekan depan. Jika terjadi pelemahan, harga logam mulia diperkirakan turun sekitar Rp 10.000 menjadi Rp 2.643.000 per gram.

"Sampai hari Sabtu pagi, kemungkinan di Rp 2.720.000 per gram. Jadi untuk logam mulia, dalam perdagangan pekan depan, kemungkinan besar range-nya itu di Rp 2.520.000 per gram sampai di Rp 2.720.000 per gram,” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima JawaPos.com, Minggu (27/9).

Sementara itu, untuk harga emas dunia, Ibrahim memperkirakan level support berada di sekitar Rp 3.948.000, sedangkan level resistance berada di Rp 4.654.000 per troy ounce.

Ibrahim mengatakan, penurunan harga emas dunia maupun logam mulia justru dapat menjadi peluang bagi bank sentral global untuk meningkatkan kepemilikan emas.

Menurutnya, bank sentral dapat memanfaatkan harga emas yang relatif lebih rendah untuk melakukan diversifikasi cadangan devisa, dari aset berbasis dolar AS menuju emas.

“Karena dengan harga yang relatif lebih murah ini akan diuntungkan dari selisih harga. Nah di sini kita melihat bahwa yang aktif dalam melakukan pembelian ini adalah salah satunya Bank Central Tiongkok,” ujarnya.

Ia menyebut Bank Sentral Tiongkok menjadi salah satu bank sentral yang aktif melakukan pembelian emas sepanjang 2026.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Minyak Dunia Fluktuatif, Bahlil Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik - Image
Nasional

Harga Minyak Dunia Fluktuatif, Bahlil Pastikan Harga BBM dan LPG Subsidi Tidak Naik

Rabu, 29 Juli 2026 | 03.05 WIB

Harga Emas Antam di Pegadaian Lebih Murah Rp 16.000 per Gram, Cek Rincian Lengkapnya - Image
Finance

Harga Emas Antam di Pegadaian Lebih Murah Rp 16.000 per Gram, Cek Rincian Lengkapnya

Jumat, 25 September 2026 | 17.54 WIB

Harga Emas Antam di Pegadaian Turun Tipis Hari Ini, Cek Rincian Lengkapnya - Image
Ekonomi

Harga Emas Antam di Pegadaian Turun Tipis Hari Ini, Cek Rincian Lengkapnya

Selasa, 22 September 2026 | 18.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore