Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 26 September 2026 | 23.34 WIB

Manfaat Semangat Kimia Hijau, Sebelas Startup Indonesia Siap Bersaing di Tingkat Global

Sebelas startup Indonesia menembus babak utama Global Green Chemistry Innovation and Network Program (GGINP) 2026 dipamerkan di Universitas Pertamina. (Istimewa) - Image

Sebelas startup Indonesia menembus babak utama Global Green Chemistry Innovation and Network Program (GGINP) 2026 dipamerkan di Universitas Pertamina. (Istimewa)

JawaPos.com - Sebelas startup Indonesia berhasil menembus babak utama ajang Global Green Chemistry Innovation and Network Program (GGINP) 2026. Dalam operasional mereka memanfaatkan pendekatan kimia hijau.

Project Director of GGINP Indonesia Teuku Muhammad Roffi mengatakan, tahun ini mereka menerima pendaftaran dari 130 unit startup dan sebanyak 73 startup lolos seleksi administrasi setelah proses seleksi awal.

”Berikutnya ada 37 startup yang mengikuti program pre-bootcamp,” kata Teuku Muhammad Roffi di Universitas Pertamina.

Roffi mengatakan pada proses akhir ada sebelas startup yang lolos ke babak final atau main bootcamp.

Kesebelas startup itu adalah Aither, Angphot, Blue Forest, dan Econella. Kemudian Fure, Mustav & Co., Organic Culture, Satuplatform, STB Pallet, Tarunira, dan Zona Farm.

Roffi menjelaskan secara khusus ke sebelas startup itu diundang mengikuti temu pengusaha (matchmaking) dan diharapkan startup tersebut bisa mendapatkan suntikan modal.

Menurut Roffi dunia startup sejatinya masih menjanjikan. Khususnya terkait dengan akses atau ketersediaan modal.

”Yang sempat jadi sorotan itu adalah startup berbasis teknologi digital. Tetapi ini bukan startup berbasis teknologi digital,” ungkap Teuku Muhammad Roffi.

Sehingga masih terbuka peluang untuk tumbuh besar serta mendapatkan modal secara global.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
AI jadi Senjata Baru Startup Indonesia, Lima Perusahaan Terpilih Masuk GVV Batch 9 - Image
Ekonomi Digital

AI jadi Senjata Baru Startup Indonesia, Lima Perusahaan Terpilih Masuk GVV Batch 9

Rabu, 9 September 2026 | 18.30 WIB

X Kalah Soal Merek Tweet, Startup Ini Langsung Ambil Alih dan Luncurkan Tweet.app - Image
Aplikasi

X Kalah Soal Merek Tweet, Startup Ini Langsung Ambil Alih dan Luncurkan Tweet.app

Sabtu, 5 September 2026 | 15.01 WIB

Startup Operation Bluebird Luncurkan Twitter Versi Baru di Tengah Sengketa Elon Musk - Image
Aplikasi

Startup Operation Bluebird Luncurkan Twitter Versi Baru di Tengah Sengketa Elon Musk

Selasa, 1 September 2026 | 17.11 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore