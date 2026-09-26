Manfaat Semangat Kimia Hijau, Sebelas Startup Indonesia Siap Bersaing di Tingkat Global

JawaPos.com - Sebelas startup Indonesia berhasil menembus babak utama ajang Global Green Chemistry Innovation and Network Program (GGINP) 2026. Dalam operasional mereka memanfaatkan pendekatan kimia hijau.

Project Director of GGINP Indonesia Teuku Muhammad Roffi mengatakan, tahun ini mereka menerima pendaftaran dari 130 unit startup dan sebanyak 73 startup lolos seleksi administrasi setelah proses seleksi awal.

”Berikutnya ada 37 startup yang mengikuti program pre-bootcamp,” kata Teuku Muhammad Roffi di Universitas Pertamina.

Roffi mengatakan pada proses akhir ada sebelas startup yang lolos ke babak final atau main bootcamp.

Kesebelas startup itu adalah Aither, Angphot, Blue Forest, dan Econella. Kemudian Fure, Mustav & Co., Organic Culture, Satuplatform, STB Pallet, Tarunira, dan Zona Farm.

Roffi menjelaskan secara khusus ke sebelas startup itu diundang mengikuti temu pengusaha (matchmaking) dan diharapkan startup tersebut bisa mendapatkan suntikan modal.

Menurut Roffi dunia startup sejatinya masih menjanjikan. Khususnya terkait dengan akses atau ketersediaan modal.

”Yang sempat jadi sorotan itu adalah startup berbasis teknologi digital. Tetapi ini bukan startup berbasis teknologi digital,” ungkap Teuku Muhammad Roffi.