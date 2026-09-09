AI jadi Senjata Baru Startup Indonesia, Lima Perusahaan Terpilih Masuk GVV Batch 9

Jumpa pers GVV baru-baru ini di Jakarta. (Istimewa)
JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan (AI) mendorong perubahan di berbagai sektor bisnis Indonesia. Momentum ini dimanfaatkan Grab Ventures Velocity (GVV) dengan memilih lima startup berbasis teknologi untuk mengembangkan solusi AI yang menyasar kebutuhan nyata, mulai dari rekrutmen, keuangan, perdagangan hingga rantai pasok.
Lima startup tersebut terpilih dari ratusan pendaftar dalam GVV Batch 9, program akselerator Grab Indonesia untuk startup tahap post-seed. Memasuki tahun kesembilan, program ini mengusung tema “Grab For Indonesia: Building an AI-Powered Resilient Ecosystem”.
Fokus tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi AI sebagai salah satu teknologi yang dipandang penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis. Di Indonesia sendiri, lebih dari 45 startup AI telah hadir, meski kontribusi pendanaan untuk startup AI Indonesia baru sekitar 4 persen dari total pendanaan AI di kawasan ASEAN-10.
Kondisi itu sekaligus memperlihatkan peluang yang masih terbuka lebar bagi perusahaan rintisan lokal untuk mengembangkan teknologi AI yang mampu menjawab persoalan bisnis secara konkret.
Kelima startup yang masuk GVV Batch 9 menawarkan penerapan AI di sektor yang berbeda.
Algobash mengembangkan teknologi untuk rekrutmen dan penilaian talenta. Platformnya memanfaatkan AI untuk video interview, asesmen psikometri, serta pengujian kemampuan teknis kandidat.
Dash menyasar persoalan operasional tenaga kerja frontline yang tersebar di banyak lokasi. Teknologinya mencakup penjadwalan pekerja, distribusi tugas, penggajian hingga akses terhadap armada kendaraan listrik.
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