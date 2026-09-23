Siapkan Strategi Hadapi Pergeseran Konsumen Gen Z dan Alpha

JawaPos.com – PT Federal International Finance (FIFGROUP) mencatat telah melayani lebih dari 15 juta konsumen sepanjang 37 tahun perjalanan bisnisnya. Di tengah perubahan perilaku konsumen yang mulai didominasi generasi Z hingga generasi Alpha, perusahaan pembiayaan itu mulai memperkuat ekosistem digital untuk menjaga hubungan dengan konsumennya.

Direktur FIFGROUP Daniel Hartono mengatakan, dari total 15,2 juta konsumen yang pernah dilayani, sekitar 4 juta di antaranya masih aktif melakukan pembayaran.

"Kalau secara data, kita ada 15,2 juta konsumen. Nah, tapi kalau yang aktif bayar saat ini sekitar 4 juta. Jadi secara keseluruhan kita sudah pernah melayani 15 juta lebih konsumen," kata Daniel dalam konferensi pers Astra Media Day, Rabu (23/9).

Menurut Daniel, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar strategi FIFGROUP untuk mempertahankan konsumen dalam jangka panjang. Perusahaan tidak hanya berupaya mendapatkan konsumen baru, tetapi juga menjaga agar konsumen yang sudah pernah menggunakan layanan tetap memiliki keterikatan dengan perusahaan.

"Yang kedua, bagaimana secara database, kalau kita punya 15 juta customer, 4 juta aktif, bagaimana longevity daripada customer ini, sehingga customer ini tetap panjang dan stickiness-nya tetap ada di kami," ujarnya.

Strategi tersebut menjadi semakin penting karena perilaku calon konsumen mulai mengalami perubahan. Daniel menyebut pergeseran tersebut terlihat dari semakin besarnya peran generasi Z, bahkan generasi Alpha yang mulai masuk ke pasar konsumen.

"Walaupun kita juga tidak menutup bahwa ke depan challenge-nya cukup besar. Shifting daripada prospect behavior-nya mulai terjadi. Generasi Z mulai banyak, bahkan sekarang sudah masuk ke Alpha," katanya.

Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, FIFGROUP mulai memperkuat kolaborasi dengan ekosistem pembayaran digital, salah satunya melalui AstraPay.

"Jadi bagaimana kita mempersiapkan ke depan, kita kolaborasi dengan ekosistem, yang namanya seperti AstraPay. Itu adalah payment channel atau payment tools kita secara digital di Astra," jelas Daniel.