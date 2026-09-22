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Dimas Choirul
Selasa, 22 September 2026 | 23.34 WIB

Status Manajer Kopdes Merah Putih Bukan Pegawai BUMN, Tapi Biaya Ditanggung Negara

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria. (Dok/JawaPos.com) - Image

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Status manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang menjalani penugasan selama dua tahun bukan sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Manajer akan ditempatkan di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) selama proses pembinaan koperasi berlangsung.

COO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mengatakan, penempatan tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan Kopdes Merah Putih.

Selama masa penugasan dua tahun, manajer akan berada di bawah pembinaan Agrinas Pangan.

"Sebetulnya kan bukan pegawai BUMN ya. Nanti akan disampaikan mereka adalah karena ini kan penugasan selama dua tahun itu dibina dulu kan koperasi-koperasi ini," kata Dony kepada wartawan, Selasa (22/9).

Dia menjelaskan, selama masa pembinaan tersebut, para manajer akan ditempatkan terlebih dahulu di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Namun, pembiayaan selama penugasan tetap berasal dari pemerintah.

"Nanti mereka akan ditempatkan dulu di bawah Agrinas Pangan tetapi seluruh biaya tentu biaya dari pemerintah," ujarnya.

Menurut Dony, Agrinas Pangan akan berperan dalam proses pembinaan selama masa penugasan tersebut.

"Silakan nanti didiskusikan sama Pak Jo (Dirut Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota) nanti Pak Jo yang akan menjelaskan mengenai apa namanya structure-nya gitu. Ya, oke," tutur Dony.

Editor: Sabik Aji Taufan
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