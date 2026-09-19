Belum Serah terima, Lantai Kopdes Merah Putih di Pacitan Sudah Rusak

Lantai beton bangunan KDMP Bandar, Pacitan, retak hingga ambrol setelah dilintasi truk pengangkut bantuan pangan bermuatan sekitar delapan ton. (Radar Madiun)
JawaPos.com - Bangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Bandar, Pacitan, dilaporkan sudah mengalami kerusakan.
Padahal, lantai beton bangunan itu disebut baru rampung sekitar tiga bulan lalu dan belum diserahterimakan.
Lantai beton itu retak hingga ambrol di sejumlah titik setelah dilintasi truk bermuatan sekitar delapan ton.
Kerusakan tersebut muncul saat area Kopdes Merah Putih Bandar digunakan untuk aktivitas penyaluran bantuan pangan pemerintah pada awal September lalu.
Dilansir dari Radar Madiun (Jawa Pos Group), Ketua Kopdes, Bandar Saryono membenarkan adanya kerusakan pada lantai beton tersebut.
’’Memang ada sebagian yang agak retak karena muatan-muatan berat itu,’’ ujarnya, Sabtu (19/9).
Menurut Saryono, kendaraan yang melintas merupakan truk pengangkut beras dengan muatan sekitar delapan ton.
Beras itu merupakan bagian dari total 48 ton bantuan pangan yang disalurkan pada 3–4 September.
’’Retaknya itu dilewati truk muatan bantuan pangan yang kemarin dibagi,’’ katanya.
Kerusakan kian menjadi sorotan lantaran bangunan Koperasi Desa Merah Putih tersebut belum diserahterimakan kepada pemerintah desa maupun pengurus koperasi.
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Jawa Pos
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