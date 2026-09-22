Rupiah Berpotensi Melemah 22 September 2026, Dipicu Sentimen BI dan OJK

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Selasa (22/9), setelah ditutup melemah 89 poin menjadi Rp 17.847 per dollar AS pada perdagangan Senin (21/9).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar dan dalam negeri.

"Untuk perdagangan (22/9) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp.17.840-Rp.17.900,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Selasa (22/9).

Ibrahim mengatakan, perhatian pasar terhadap Indonesia tengah tertuju pada kebijakan teknis dari keputusan pemerintah membentuk bursa komoditas untuk mengendalikan harga.

Kebijakan tersebut selanjutnya akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang akan menentukan produk apa yang diperdagangkan serta tahapan perdagangan melalui aturan tersendiri.

"Beberapa hal yang dipertimbangkan OJK di antaranya adalah kesiapan infrastruktur, stabilitas keuangan, dan integritas pasar," lanjutnya.

Melalui kebijakan tersebut, OJK juga akan mengambil alih pengaturan bursa tersebut dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mulai 1 Januari tahun depan.

Di sisi lain, pasar juga akan mencermati keputusan Bank Indonesia (BI) di tengah dinamika nilai tukar rupiah, inflasi, serta kebijakan bank sentral global yang terfragmentasi.

Sebagian bank sentral mengambil sikap hawkish, sementara sebagian lainnya masih memiliki ruang untuk melakukan pelonggaran dengan mempertahankan posisi suku bunga acuan.