Industri Makanan hingga Fragrance Makin Kompleks, Kebutuhan Pengembangan Produk Ikut Berubah

Ilustrasi industri makanan, fragrance, dan medis. (Istimewa)
JawaPos.com - Industri makanan, minuman, dan fragrance, menghadapi kebutuhan yang semakin beragam.
Pelaku usaha kini tidak hanya mencari bahan baku, tetapi juga membutuhkan dukungan pengembangan produk, solusi aroma sesuai aplikasi, serta pengujian untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap standar.
Perubahan kebutuhan itu menjadi salah satu hal yang mengemuka dalam Food Ingredients Asia (Fi Asia) Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 16–18 September 2026.
Natura Perisa Aroma (NPA) membawa tiga kapabilitas melalui Nekaboga, Nekaroma, dan Alvalab untuk menjawab kebutuhan industri dari tahapan bahan baku hingga pengujian.
Perkembangan tersebut tidak terlepas dari semakin kompleksnya proses yang harus dilalui sebuah produk sebelum sampai ke konsumen.
Ketersediaan bahan baku saja tidak selalu cukup. Pelaku usaha juga perlu memastikan bahan sesuai dengan formulasi, karakter produk, kebutuhan aplikasi, serta persyaratan keamanan dan regulasi.
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Billy Laurence, Managing Director NPA, mengatakan perusahaan sejak awal mengembangkan penggunaan berbagai bahan alami untuk memenuhi kebutuhan sejumlah sektor industri.
“Kami memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menyediakan berbagai industri dengan produk dan layanan berkualitas tinggi. Kami juga memasok rempah-rempah, herbal, aromachemical (senyawa aromatik), dan Minyak Atsiri bagi produsen makanan, penyedia layanan makanan, industri non-makanan, dan perusahaan ritel," kata Billy di acara tersebut.
Menurut Billy, rantai pasok bahan juga menjadi bagian yang diperhatikan melalui sistem sustainable ecosystem.
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