Dorong Ekonomi Daerah, Injourney dan Pemprov NTB Matangkan Persiapan MotoGP 2026

Direktur Utama InJourney Maya Watono saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/3). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)
JawaPos.com - Injourney menggandeng sejumlah pihak melaksanakan inspeksi lintasan Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika untuk memastikan kesiapan langsung penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.
Persiapan tersebut tidak hanya difokuskan kepada kelancaran ajang balap internasional, tetapi juga mendorong dampak ekonomi dan pariwisata bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).
Adapun, dalam memastikan kesiapan pelaksanaan event internasional tersebut, Injourney mengajak PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan sejumlah stakeholder.
Direktur Utama InJourney, Maya Watono, mengatakan, Pertamina Grand Prix of Indonesia bukan sekedar event olah raga internasional, tetapi merupakan katalis bagi pertumbuhan pariwisata Indonesia.
Menurutnya, ketika Indonesia kehilangan event berskala global maka akan berisiko kehilangan momentum pertumbuhan pariwisata, peningkatan ekonomi daerah dan devisa, sekaligus nation branding Indonesia.
“Untuk itu, kami memastikan keberlanjutan dan kualitas penyelenggaraan event ini menjadi kepentingan bersama,” ujar Maya dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (18/9).
Maya mengatakan, berbagai perbaikan terus dilakukan untuk pengembangan pariwisata di The Mandalika. Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Injourney dan diperlukan kolaborasi antar seluruh pihak terkait.
“Dibutuhkan concerted efforts dan semangat gotong royong dari seluruh stakeholder baik di daerah dan pusat, kementarian/lembaga, hingga pelaku industri,” ucapnya.
Untuk itu, Injorney bersama sejumlah pihak terkait menggelar Forum Diskusi untuk memastikan kesiapan seluruh sektor berjalan secara terintegrasi menjelang race week, mencakup aspek sirkuit dan race operation, transportasi dan konektivitas, keamanan, kesehatan, akomodasi, pariwisata, hingga keterlibatan masyarakat
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Jawa Pos
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