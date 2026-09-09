BULOG Gelontorkan Beras Premium ke Ritel-ritel Modern di Kota Besar Seluruh Indonesia

JawaPos.com — Perum BULOG terus memperkuat ketersediaan beras premium di pasar konsumen dengan menggelontorkan Beras Premium melalui jaringan ritel modern. Penyaluran ini diarahkan untuk memastikan masyarakat di berbagai kota besar dan wilayah perkotaan dapat memperoleh beras premium dengan mudah.

Distribusi Beras Premium BULOG sudah menjangkau kota-kota besar seperti Jakarta, Makassar, Surabaya, Sidoarjo, Bojonegoro, Semarang, Klaten, Solo, Salatiga, Bandung, Karawang, Subang, dan Kupang. Selanjutnya BULOG juga akan terus memperluas pasokan beras premium ini ke berbagai kota di seluruh Indonesia.

Penguatan pasokan melalui ritel modern ini menjadi bagian dari strategi BULOG untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk beras premium BULOG sekaligus memastikan ketersediaan beras di berbagai kanal distribusi, terutama di wilayah dengan tingkat kebutuhan konsumsi yang tinggi.

Berdasarkan data alokasi penyaluran, BULOG menyiapkan pasokan Beras Premium hingga 75 ribu ton per bulan untuk sejumlah jaringan ritel modern. Alokasi tersebut antara lain melalui PT Indomarco Prismatama, PT Megah Daya, PT Inti Cakrawala Citr, PT Sumber Aleria Trijaya, PT Lion Super Indo, PT Swalayan Sukses Abadi, PT Matahari Putra Prima, PT Tip Top Supermarket, PT Midi Utama Indonesia, dan PT Hero Retail Nusantara.

Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., mengatakan, penyaluran Beras Premium BULOG melalui jaringan ritel modern merupakan upaya BULOG untuk semakin mendekatkan produk pangan kepada masyarakat.

“Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, memiliki akses yang mudah terhadap beras premium. Karena itu, BULOG terus memperkuat distribusi melalui jaringan ritel modern yang tersebar di berbagai kota,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Menurutnya, perluasan distribusi tersebut juga menunjukkan kesiapan BULOG dalam merespons kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Ritel modern menjadi salah satu kanal penting untuk memastikan produk Beras Premium BULOG dapat tersedia lebih dekat dengan masyarakat.

“Beras Premium BULOG kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan pasokan yang terus diperkuat dan distribusi yang semakin luas, kami berharap masyarakat dapat memperoleh beras premium dengan mudah,” lanjutnya.

Selain memperluas akses konsumen, penguatan pasokan beras melalui ritel modern juga menjadi bagian dari upaya BULOG menjaga keseimbangan pasokan di pasar. BULOG terus memonitor perkembangan stok, distribusi, dan kebutuhan di berbagai wilayah agar ketersediaan beras tetap terjaga.