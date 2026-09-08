Cerita Purbaya Kehilangan Berat Badan hampir 15 Kg akibat Beratnya jadi Menteri Keuangan

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap sejumlah tantangan selama menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Dia mengaku beban pekerjaan sebagai orang nomor satu di Kementerian Keuangan cukup berat hingga sempat membuat berat badannya turun drastis.

"Dukanya dulu. Nggak paling gampang kalau lihat badan saya. Pas jadi menteri saya 102 (kg), sekarang 97 (kg). Sebelumnya turun sampai 88 (kg). Berarti kerjanya memang berat ya, Kementerian Keuangan," ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (8/9).

Purbaya mengatakan kondisi ekonomi Indonesia dalam setahun terakhir relatif stabil meski masih menghadapi berbagai tekanan dan protes di masyarakat. Pemerintah, juga harus menghadapi sejumlah sentimen dari pasar dan lembaga pemeringkat internasional.

Dia menyinggung tekanan yang muncul setelah lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan Moody's Ratings memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Setelah itu, muncul pula kekhawatiran pasar mengenai kemungkinan perubahan penilaian dari S&P Global Ratings. Purbaya menilai sejumlah kekhawatiran di pasar tidak selalu sesuai dengan pernyataan resmi lembaga pemeringkat.

"Walaupun S&P nggak ngasih sinyal negatif pertamanya, tapi orang di pasar gembar-gembor kita akan downgrade, bahkan stock market-nya menuju frontier. Padahal S&P nggak pernah ngomong gitu, yang saya tahu," ujarnya.

Menurutnya, setelah S&P memberikan penilaian, kondisi pasar kembali stabil. Purbaya menilai S&P justru melihat fondasi ekonomi Indonesia secara lebih objektif.