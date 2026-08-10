Butuh Investasi Rp 8.705 Triliun di 2027, Kemenkeu Berharap ke Pasar Modal

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Indonesia butuh investasi sebesar Rp 8.705 triliun di 2027. Pasar modal paling diharapkan untuk memenuhi investasi ini.

Sebab, APBN hanya mampu memodali investasi tahun depan hanya Rp 459 triliun, ditambah kontribusi BUMN dan Danantara sebesar Rp 330 triliun.

“APBN hanya mampu menjangkau sekitar Rp 459 triliun. Sebagian lagi oleh BUMN termasuk dan antara sebesar Rp 330 triliun. Sisanya sebagian besar harus berasal dari sumber pembiayaan swasta” ujar Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam HUT Pasar Modal, Jakarta, Senin (10/8).

Juda mengatakan, sekitar Rp 7.973 triliun atau sekitar 91 persen investasi hanya bisa berasal dari pembiayaan swasta melalui beberapa instrument, baik bank, pembiayaan lain, hingga pasar modal atau bursa efek Indonesia (BEI).

Menurut dia, pasar modal memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan swasta.

Pasalnya, pasar modal dapat berfungsi untuk mempertemukan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dan pemodal baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri.

“Ia (pasar modal) adalah jembatan yang menghubungkan kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Ia adalah sumber pembiayaan yang efisien, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya.

Menurut Juda, pasar modal memiliki peran penting sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, pemerintah mendorong terwujudnya pasar modal Indonesia yang dalam, likuid, tepercaya, dan kredibel.