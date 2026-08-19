Tunda Salur TKD Rp1,3 Triliun Bikin Resah, Khofifah Minta Kemenkeu Segera Realisasi

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih menunggu realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,3 triliun yang hingga saat ini berstatus tunda salur.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Timur elah menerima transfer sebesar Rp19 miliar. Namun, nilai tersebut masih jauh di bawah dana TKD yang masih harus disalurkan kepada Jawa Timur.
“Ada Rp 19 miliar, tapi ada dari salur ke Jatim yang masih kurang Rp 1,3 triliun. Kita berharap bahwa yang Rp 1,3 triliun itu bisa direalisasikan,” ujar Khofifah saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (19/8).
Khofifah mengatakan, salah satu komponen penting yang ada dalam dana tersebut adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG). Alokasi TPG yang menjadi perhatian Jawa Timur mencapai Rp 276 miliar.
“Karena kami ada untuk TPG, Tunjangan Profesi Guru, Rp 276 miliar,” ujarnya.
Ia mengatakan, realisasi dana TPG sebesar Rp 276 miliar dapat dipenuhi paling lambat pada akhir Oktober. Untuk itu, ia berharap agar dana tunda salur yang mencapai Rp 1,3 triliun untuk provinsi Jawa Timur dapat segera diberikan.
Menurutnya, alokasi sebesar Rp 276 miliar tersebut memiliki peran substantif bagi daerah.
“TPG, Tunjangan Profesi Guru itu sangat substantif bagi Jawa Timur,” ungkapnya.
Meski begitu, Khofifah tetap mengapresiasi realisasi TKD sebesar Rp19 miliar yang telah masuk untuk Jawa Timur. Namun, ia menilai dana yang masih tertunda sebesar Rp1,3 triliun jauh lebih signifikan bagi kebutuhan pemerintah daerah.
“Kita tetap mensyukuri yang ada di dalam daftar itu Rp 19 miliar untuk Jawa Timur, tetap kita syukuri. Tapi yang tunda salur Rp 1,3 triliun kan jauh lebih signifikan. Kalau itu bisa segera kami mendapatkan realisasinya,” ungkapnya.
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Jawa Pos
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