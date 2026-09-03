Komit Perkuat Tata Kelola dan Reputasi Perusahaan, Pegadaian Raih Corporate Secretary Champion 2026

JawaPos.com — Komitmen PT Pegadaian dalam memperkuat tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) dan fungsi kesekretariatan perusahaan membuahkan apresiasi.

Pegadaian berhasil meraih penghargaan sebagai Winner of Indonesia Best Corporate Secretary for Governance Excellence 2026 dalam ajang Corporate Secretary Champion 2026 yang diselenggarakan oleh Majalah SWA di Jakarta, pada Selasa (01/09).

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan fungsi Corporate Secretary Pegadaian, yang dipimpin oleh Dwi Hadi Atmaka dalam mendukung penguatan tata kelola serta membangun komunikasi korporasi yang transparan, efektif, dan konstruktif bersama para stakeholder.

Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas konsistensi seluruh insan Corporate Secretary Pegadaian dalam menjalankan peran strategisnya secara profesional dan inovatif. Fungsi kesekretariatan perusahaan memegang peran vital dalam memfasilitasi koordinasi lintas pemangku kepentingan sekaligus memastikan prinsip GCG di setiap tingkatan operasional terimplementasikan dengan baik.

Corporate Secretary PT Pegadaian (Persero), Dwi Hadi Atmaka menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah dari penguatan peran kesekretariatan perusahaan yang dijalankan dan pengelolaan hubungan yang erat dengan stakeholder.

“Pencapaian ini menjadi pendorong semangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola dan komunikasi korporasi secara profesional dan inovatif. Kami percaya bahwa pengelolaan hubungan yang erat dan transparan dengan para pemangku kepentingan adalah kunci utama dalam menjalankan peran kesekretariatan perusahaan sekaligus untuk memperkuat reputasi perusahaan,” ujar Dwi.

Proses penetapan pemenang dilakukan melalui seleksi dan penilaian ketat oleh dewan juri pada tanggal 7–9 Juli 2026. Penilaian tersebut mencakup beberapa kriteria, diantaranya Compliance, Investor Relations, Government Relations, Media & Public Relations, Program CSR, serta Crisis Management Handling yang menjadi pondasi dari pola kerja kesekretariatan perusahaan. Dalam standar penilaian ajang ini, peserta yang meraih nilai minimal 70 dinyatakan lulus, dengan predikat Good untuk nilai 70–<80, Very Good untuk nilai 80–<90, dan Excellent untuk nilai ≥90. Pegadaian sendiri berhasil meraih peringkat Very Good pada ajang tersebut.