Cara Cek dan Perbaiki Desil Bansos yang Tidak Sesuai Kondisi Ekonomi

JawaPos.com - Seperti diberitakan sebelumnya Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Muhammad Qodari, mengatakan keluhan yang disampaikan masyarakat dan masalah penentuan klasifikasi Desil tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya di lapangan menjadi masukan bagi pemerintah untuk melaksanakan perbaikan.

“Keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi. Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing,” ujar Qodari kepada wartawan dikutip Kamis (27/8).

“Salah satu dari sebab diadakannya perlindungan, apa, digitalisasi perlindungan sosial, selain untuk memudahkan masyarakat untuk bisa menerima bantuan sosial, itu juga untuk bisa menyelesaikan masalah ketidakakuratan dalam penerima,” ucapnya.

Mengapa Desil Bisa Tidak Menggambarkan Kondisi Sekarang? Salah satu persoalan dalam pendataan sosial adalah kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah lebih cepat dibandingkan pembaruan data.

Keluarga yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap, misalnya, bisa mengalami perubahan pendapatan.

Begitu pula kondisi rumah tangga dapat berubah akibat kehilangan pekerjaan, perubahan jumlah anggota keluarga, atau kondisi ekonomi lainnya.

Karena itu, masyarakat perlu aktif mengecek data dan menyampaikan perubahan kondisi melalui mekanisme resmi.

Intinya, jika desil yang muncul tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga saat ini, langkah yang tepat bukan sekadar mengeluh atau menunggu, tetapi melakukan pengecekan dan mengajukan pembaruan data melalui jalur resmi.

Dengan data yang lebih akurat, proses penyaluran bansos diharapkan dapat semakin tepat sasaran dan mengurangi risiko keluarga yang membutuhkan justru tidak terjangkau bantuan.

Data desil menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan sasaran bantuan sosial (bansos) pemerintah. Namun, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data desil dapat melakukan pengecekan dan mengajukan pembaruan data.